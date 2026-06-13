Зеленський запровадив санкції проти операторів та провайдерів Росії
Український лідер Володимир Зеленський у суботу, 13 червня, запровадив санкції проти десяти російських мобільних операторів та інтернет-провайдерів. Усі вони зареєстровані в РФ, а частина з них незаконно діє на тимчасово окупованій території України. Компанії працюють у сфері телекомунікацій, звʼязку та супутникових технологій.
Про це йдеться в указі Володимира Зеленського №494/2026, передає Новини.LIVE.
Санкції проти російських мобільних операторів та інтернет-провайдерів
Обмеження запровадили щодо мобільних операторів, інтернет-провайдерів, супутникових компаній і мовників російських телеканалів. Серед них — "Луганські комунікації", "Мобільні комунікаційні системи", "Амтел-Зв’язок" і "Космічний зв’язок". Ці структури забезпечують окупаційні сили закритими каналами зв’язку, інтернет-доступом і сприяють поширенню російської пропаганди на тимчасово окупованих територіях.
Крім того, Україна передасть інформацію про підсанкційні компанії міжнародним партнерам для синхронізації обмежень в інших юрисдикціях.
Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, Єврокомісія презентувала 21-й пакет санкцій проти Росії. Він спрямований на посилення тиску на енергетичний, фінансовий та оборонно-промисловий сектори, а також передбачає обмеження на в’їзд для осіб, які воювали проти України.
Раніше Рада ЄС ухвалила рішення продовжити санкції, запроваджені за порушення прав людини, придушення громадянського суспільства й опозиції, а також за підрив демократії та верховенства права в Росії.