Зеленський запровадив санкції проти операторів та провайдерів Росії

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський у суботу, 13 червня, запровадив санкції проти десяти російських мобільних операторів та інтернет-провайдерів. Усі вони зареєстровані в РФ, а частина з них незаконно діє на тимчасово окупованій території України. Компанії працюють у сфері телекомунікацій, звʼязку та супутникових технологій.

Про це йдеться в указі Володимира Зеленського №494/2026, передає Новини.LIVE.

Санкції проти російських мобільних операторів та інтернет-провайдерів

Обмеження запровадили щодо мобільних операторів, інтернет-провайдерів, супутникових компаній і мовників російських телеканалів. Серед них — "Луганські комунікації", "Мобільні комунікаційні системи", "Амтел-Зв’язок" і "Космічний зв’язок". Ці структури забезпечують окупаційні сили закритими каналами зв’язку, інтернет-доступом і сприяють поширенню російської пропаганди на тимчасово окупованих територіях.

Крім того, Україна передасть інформацію про підсанкційні компанії міжнародним партнерам для синхронізації обмежень в інших юрисдикціях.

Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО.

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Указ Зеленського. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, Єврокомісія презентувала 21-й пакет санкцій проти Росії. Він спрямований на посилення тиску на енергетичний, фінансовий та оборонно-промисловий сектори, а також передбачає обмеження на в’їзд для осіб, які воювали проти України.

Раніше Рада ЄС ухвалила рішення продовжити санкції, запроваджені за порушення прав людини, придушення громадянського суспільства й опозиції, а також за підрив демократії та верховенства права в Росії.