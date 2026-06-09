21-й пакет санкцій: ЄС хоче заборони в'їзд учасникам війни проти України

Урсула фон дер Ляєн. Фото: Mauro PIMENTEL / AFP via Getty Images

Європейська комісія представила новий, 21-й пакет санкцій проти Росії. Він передбачає посилення тиску на енергетичний, фінансовий та військово-промисловий сектори, а також запровадження обмежень на в’їзд для осіб, які брали участь у війні проти України.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на заяву президентки Єврокомісії — Урсулу фон дер Ляєн.

Що передбачає новий пакет санкцій

Новий пакет обмежень охоплює одразу кілька ключових напрямів. Зокрема, йдеться про посилення санкцій проти російського енергетичного сектору, фінансових установ і криптоіндустрії.

Також пропонується розширити санкційні списки, зокрема щодо "тіньового флоту" Росії — ще 30 суден можуть бути внесені до переліку підсанкційних, що доведе їх загальну кількість до понад 600.

Окремо ЄС планує обмежити діяльність банків із третіх країн, які співпрацюють із російськими структурами, а також посилити експортний контроль за товарами подвійного призначення, які використовує російський військово-промисловий комплекс.

Читайте також:

Однією з ключових новацій пакета є пропозиція заборонити в’їзд до ЄС особам, які брали участь у бойових діях на боці Росії проти України.

Ініціативу підтримали окремі країни-члени ЄС, зокрема Естонія, яка давно просувала подібні обмеження.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав нові санкційні пропозиції ЄС та наголосив на важливості подальшого тиску на Росію.

За його словами, санкції мають охоплювати всі ключові сфери, які дозволяють Кремлю фінансувати війну проти України.

Заява Андрія Сибіги. Фото: скріншот МЗС України

Пакет санкцій має бути погоджений усіма державами-членами Європейського Союзу. Після цього він може бути офіційно ухвалений Радою ЄС і набуде чинності.

Новини.LIVE повідомляли, що президент України Володимир Зеленський провів детальну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Під час зустрічі обговорювали зміцнення української протиповітряної оборони та перспективи швидкого вступу України до ЄС.

Новини.LIVE інформували, що президент України Володимир Зеленський підписав два укази, якими реалізував рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження нових санкцій. Ці кроки узгоджують українські обмежувальні заходи з 20-м пакетом санкцій ЄС проти Росії.