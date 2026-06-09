21-й пакет санкций: ЕС хочет запретить въезд участникам войны против Украины

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Mauro PIMENTEL / AFP via Getty Images

Европейская комиссия представила новый, 21-й пакет санкций против России. Он предусматривает усиление давления на энергетический, финансовый и военно-промышленный секторы, а также введение ограничений на въезд для лиц, принимавших участие в войне против Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Что предусматривает новый пакет санкций

Новый пакет ограничений охватывает сразу несколько ключевых направлений. В частности, речь идет об ужесточении санкций против российского энергетического сектора, финансовых учреждений и криптоиндустрии.

Также предлагается расширить санкционные списки, в частности в отношении «теневого флота» России — еще 30 судов могут быть внесены в перечень подсанкционных, что доведет их общее количество до более 600.

Отдельно ЕС планирует ограничить деятельность банков из третьих стран, сотрудничающих с российскими структурами, а также усилить экспортный контроль за товарами двойного назначения, которые использует российский военно-промышленный комплекс.

Читайте также:

Одной из ключевых нововведений пакета является предложение запретить въезд в ЕС лицам, принимавшим участие в боевых действиях на стороне России против Украины.

Инициативу поддержали отдельные страны-члены ЕС, в частности Эстония, которая давно продвигала подобные ограничения.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал новые санкционные предложения ЕС и подчеркнул важность дальнейшего давления на Россию.

По его словам, санкции должны охватывать все ключевые сферы, которые позволяют Кремлю финансировать войну против Украины.

Заявление Андрея Сибиги. Фото: скриншот МИД Украины

Пакет санкций должен быть согласован всеми государствами-членами Европейского Союза. После этого он может быть официально принят Советом ЕС и вступит в силу.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский провел подробную беседу с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Во время встречи обсуждались укрепление украинской противовоздушной обороны и перспективы скорого вступления Украины в ЕС.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которыми реализовал решение Совета национальной безопасности и обороны о введении новых санкций. Эти шаги согласовывают украинские ограничительные меры с 20-м пакетом санкций ЕС против России.