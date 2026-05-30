Украина синхронизировала ограничения против РФ с 20-м пакетом санкций ЕС

Украина синхронизировала ограничения против РФ с 20-м пакетом санкций ЕС

Дата публикации 30 мая 2026 13:33
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении новых санкций. Таким образом Украина согласовала собственные ограничительные меры с 20-м пакетом санкций Европейского Союза против России.

Как писали Новини.LIVE, соответствующие документы №447/2026 и №448/2026 появились на сайте Офиса президента.

Санкции Украины и ЕС против России

Отмечается, что новые санкции охватывают 120 физических и юридических лиц. Ограничения направлены на усиление давления на ключевые отрасли российской экономики и структуры, которые поддерживают агрессию против Украины.

Часть лиц и компаний уже находилась под украинскими санкциями, однако нынешнее решение расширяет перечень еще на 16 граждан России и 31 предприятие из России, Беларуси, Объединенных Арабских Эмиратов, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, а также с временно оккупированных территорий Украины.

В санкционный список попали руководители стратегически важных российских предприятий, представители государственных учреждений, военных подразделений РФ и лица, сотрудничающие с оккупационными властями на захваченных территориях.

Также ограничения введены против компаний российского военно-промышленного комплекса, производителей средств радиоэлектронной борьбы, программного обеспечения и комплектующих для беспилотников. Под санкции попали и предприятия, работающие в нефтяной, газовой и золотодобывающей отраслях России.

Среди прочего, санкции применены к компании "Атлант Аэро", которая занимается производством аэрокосмической продукции и деталей для дронов, а также к предприятию "Ирз-связь", которое производит системы связи и комплектующие для беспилотников и ракет.

Отдельно ограничительные меры коснулись компаний из ОАЭ, которые поставляют оборудование, лабораторную технику, химическую продукцию и запасные части для гражданской авиации. Санкции также введены в отношении одного из белорусских экспортеров нефти.

Кроме того, в санкционный список внесли трех граждан России. Среди них:

  • прокурор Людмила Баландина, которую связывают с политическими преследованиями и нарушением прав человека;
  • судья Дмитрий Гордеев, известный принятием политически мотивированных решений;
  • телеведущая и пропагандистка Мария Ситтель, которая распространяла кремлевскую дезинформацию.

Новые ограничения также касаются 19 граждан Ирана, семи граждан Судана и 11 иранских компаний, вовлеченных в программы разработки баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк отметил, что Украина продолжает координировать санкционную политику с ЕС и международными партнерами.

"Сейчас идет работа над следующими пакетами ограничений, в частности будущим 21-м пакетом санкций Европейского Союза", — сказал.

Как писали Новини.LIVE, ранее Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС готовит 21-й пакет санкций против России за удар по Румынии. Она заявила о пересечении Москвой очередной границы в войне и анонсировала срочное укрепление безопасности на всей восточной границе ЕС.

Также мы сообщали, что в ЕС продлили санкции за нарушение прав человека в РФ до 2027 года. Ограничения продлены до 28 мая 2027 года.

Владимир Зеленский санкции против России ЕС
Карина Приходько - Редактор
