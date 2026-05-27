Главная Новости дня В ЕС продлили санкции за нарушение прав человека в РФ до 2027 года

В ЕС продлили санкции за нарушение прав человека в РФ до 2027 года

Дата публикации 27 мая 2026 03:08
В ЕС продлили санкции за нарушение прав человека в РФ до 2027 года
Диктатор РФ Владимир Путин. Фото: Reuters

Совет ЕС во вторник, 26 мая, решил продлить санкции за нарушение прав человека, подавления гражданского общества, демократической оппозиции, а также подрыв демократии и верховенства права в России. Ограничения продлены до 28 мая 2027 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Совета Евросоюза.

Что известно о продлении ограничений

"ЕС по-прежнему непреклонен в своем осуждении нарушений прав человека и репрессий в России и глубоко обеспокоен продолжающимся ухудшением ситуации с правами человека в стране, особенно в контексте агрессивной войны России против Украины", — говорится в публикации.

Также там напомнили, что на данный момент санкции действуют на против 72 физических лиц и одной организации.

Ограничения предусматривают замораживание активов, запрет на поездки в ЕС или транзитом через блок, а также запрет гражданам и компаниям Евросоюза предоставлять им средства.

Читайте также:

Как сообщало Новини.LIVE, недавно бывший президент Польши Анджей Дуда призвал усилить и сохранить санкции против РФ. Он отметил, в о ограничения должны не только подрывать российскую экономику, но и сдерживать военный потенциал Кремля.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский недавно призвал международных партнеров усилить санкции против теневого флота РФ.

санкции против России Европейский союз санкции
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
