В ЕС продлили санкции за нарушение прав человека в РФ до 2027 года

Диктатор РФ Владимир Путин.

Совет ЕС во вторник, 26 мая, решил продлить санкции за нарушение прав человека, подавления гражданского общества, демократической оппозиции, а также подрыв демократии и верховенства права в России. Ограничения продлены до 28 мая 2027 года.

Что известно о продлении ограничений

"ЕС по-прежнему непреклонен в своем осуждении нарушений прав человека и репрессий в России и глубоко обеспокоен продолжающимся ухудшением ситуации с правами человека в стране, особенно в контексте агрессивной войны России против Украины", — говорится в публикации.

Также там напомнили, что на данный момент санкции действуют на против 72 физических лиц и одной организации.

Ограничения предусматривают замораживание активов, запрет на поездки в ЕС или транзитом через блок, а также запрет гражданам и компаниям Евросоюза предоставлять им средства.

