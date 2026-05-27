У ЄС продовжили санкції за порушення прав людини в РФ до 2027 року

Рада ЄС у вівторок, 26 травня, вирішила продовжити санкції за порушення прав людини, придушення громадянського суспільства, демократичної опозиції, а також підрив демократії та верховенства права в Росії. Обмеження продовжено до 28 травня 2027 року.

Що відомо про продовження обмежень

"ЄС, як і раніше, непохитний у своєму засудженні порушень прав людини і репресій у Росії та глибоко занепокоєний погіршенням ситуації з правами людини, що триває в країні, особливо в контексті агресивної війни Росії проти України", — ідеться в публікації.

Також там нагадали, що наразі санкції діють проти 72 фізичних осіб та однієї організації.

Обмеження передбачають заморожування активів, заборону на поїздки в ЄС або транзитом через блок, а також заборону громадянам і компаніям Євросоюзу надавати їм кошти.

