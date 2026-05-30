Україна синхронізувала обмеження проти РФ з 20-м пакетом санкцій ЄС

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження нових санкцій. Таким чином Україна узгодила власні обмежувальні заходи з 20-м пакетом санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Відповідні документи №447/2026 та №448/2026 з'явилися на сайті Офісу президента.

Санкції України і ЄС проти Росії

Зазначається, що нові санкції охоплюють 120 фізичних та юридичних осіб. Обмеження спрямовані на посилення тиску на ключові галузі російської економіки та структури, які підтримують агресію проти України.

Частина осіб і компаній уже перебувала під українськими санкціями, однак нинішнє рішення розширює перелік ще на 16 громадян Росії та 31 підприємство з Росії, Білорусі, Об’єднаних Арабських Еміратів, Киргизстану, Казахстану, Узбекистану, а також з тимчасово окупованих територій України.

До санкційного списку потрапили керівники стратегічно важливих російських підприємств, представники державних установ, військових підрозділів РФ та особи, які співпрацюють з окупаційною владою на захоплених територіях.

Також обмеження запроваджено проти компаній російського військово-промислового комплексу, виробників засобів радіоелектронної боротьби, програмного забезпечення та комплектуючих для безпілотників. Під санкції потрапили й підприємства, що працюють у нафтовій, газовій та золотодобувній галузях Росії.

Серед іншого, санкції застосовано до компанії "Атлант Аеро", яка займається виробництвом аерокосмічної продукції та деталей для дронів, а також до підприємства "Ірз-Зв’язок", що виготовляє системи зв’язку та комплектуючі для безпілотників і ракет.

Окремо обмежувальні заходи торкнулися компаній з ОАЕ, які постачають обладнання, лабораторну техніку, хімічну продукцію та запасні частини для цивільної авіації. Санкції також запроваджені щодо одного з білоруських експортерів нафти.

Крім того, до санкційного списку внесли трьох громадян Росії. Серед них:

прокурорка Людмила Баландіна, яку пов’язують із політичними переслідуваннями та порушенням прав людини;

суддя Дмитро Гордєєв, відомий ухваленням політично мотивованих рішень;

телеведуча та пропагандистка Марія Сіттель, яка поширювала кремлівську дезінформацію.

Нові обмеження також стосуються 19 громадян Ірану, семи громадян Судану та 11 іранських компаній, залучених до програм розробки балістичних ракет і безпілотних літальних апаратів.

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк наголосив, що Україна продовжує координувати санкційну політику з ЄС та міжнародними партнерами.

"Наразі триває робота над наступними пакетами обмежень, зокрема майбутнім 21-м пакетом санкцій Європейського Союзу", — сказав.

ЄС готує 21-й пакет санкцій проти Росії за удар по Румунії. Вона заявила про перетин Москвою чергової межі у війні та анонсувала термінове зміцнення безпеки на всьому східному кордоні ЄС.

В ЄС продовжили санкції за порушення прав людини в РФ до 2027 року. Обмеження продовжено до 28 травня 2027 року.