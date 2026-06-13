Зеленский ввел санкции против операторов и провайдеров России

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский в субботу, 13 июня, ввел санкции против десяти российских мобильных операторов и интернет-провайдеров. Все они зарегистрированы в РФ, а часть из них незаконно ведет деятельность на временно оккупированной территории Украины. Компании работают в сфере телекоммуникаций, связи и спутниковых технологий.

Об этом говорится в указе Владимира Зеленского №494/2026, передает Новини.LIVE.

Санкции против российских мобильных операторов и интернет-провайдеров

Ограничения введены в отношении мобильных операторов, интернет-провайдеров, спутниковых компаний и вещателей российских телеканалов. Среди них — "Луганские коммуникации", "Мобильные коммуникационные системы", "Амтел-Связь" и "Космическая связь". Эти структуры обеспечивают оккупационные силы закрытыми каналами связи, доступом в Интернет и способствуют распространению российской пропаганды на временно оккупированных территориях.

Кроме того, Украина передаст информацию о компаниях, подпадающих под санкции, международным партнерам для синхронизации ограничений в других юрисдикциях.

Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, Еврокомиссия представила 21-й пакет санкций против России. Он направлен на усиление давления на энергетический, финансовый и оборонно-промышленный секторы, а также предусматривает ограничения на въезд для лиц, воевавших против Украины.

Ранее Совет ЕС принял решение продлить санкции, введенные за нарушение прав человека, подавление гражданского общества и оппозиции, а также за подрыв демократии и верховенства права в России.