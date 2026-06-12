ЄС розпочне переговори про вступ України та Молдови 15 червня

Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Yves Herman

Європейський Союз 15 червня офіційно розпочне переговори про вступ України та Молдови. Усі держави-члени погодилися відкрити перший кластер. Президент України Володимир Зеленський вже відреагував.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у пʼятницю, 12 червня, передає Новини.LIVE.

Переговори про вступ України та Молдови до ЄС

Фон дер Ляєн зауважила, що Європейський Союз зробив важливий крок вперед.

"Усі держави-члени погодилися розпочати перший блок переговорів про вступ з Україною та Молдовою. На першій міжурядовій конференції, яка відбудеться у понеділок, ми розпочнемо переговори щодо фундаментальних питань — основи процесу вступу", — розповіла вона.

За її словами, блок охоплює основні цінності та принципи, на яких ґрунтується Європейський Союз.

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Президентка Єврокомісії наголосила, що це є визнанням рішучості, мужності та наполегливої праці, продемонстрованих обома країни у просування реформ, навіть попри великі виклики, а також сигналом того, що пропозиція ЄС стосовно миру, стабільності та можливостей є неперевершеною.

"Розширення є стратегічним вибором. Зближуючи наші народи, ми зміцнюємо мир, безпеку та процвітання на всьому континенті. У світі, що характеризується зростаючою невизначеністю, розширення Європейського Союзу відповідає нашим спільним інтересам. Розширення залишається однією з найбільших історій успіху ЄС та нашою найкращою інвестицією у наше спільне майбутнє", — додала фон дер Ляєн.

Допис Урсули фон дер Ляєн. Фото: скриншот

Реакція України

Президент Володимир Зеленський відреагував на переговори. Він подякував усім нашим людям, які борються за Україну, працюють на благо держави та допомагають захищати національні інтереси.

Глава держави також висловив вдячність усім партнерам в ЄС та кожному лідеру особисто за цей рішучий крок на благо Європи.

"Україна захищає себе, а разом із тим — і всю Європу, — ідею того, що європейські народи можуть жити об’єднаними, вільними та в мирі. Як ми вже казали, Україна робить те, що необхідно, і важливо, щоб ЄС також дотримувався свого слова. Відкриття першого кластера є значною політичною та моральною підтримкою для нашої держави та нашого народу", — наголосив Зеленський.

Крім того, він подякував Європі за всю іншу підтримку, яка показує справжнє лідерство та допомагає Україні захищати життя. За його словами, також зроблено все для відкриття наступних кластерів.

"Ми також вітаємо Молдову з цим кроком, який ми робимо разом", — додав глава держави.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Відкриття кластера

Європейський Союз оприлюднив офіційний порядок денний другого засідання Конференції щодо вступу України, яке заплановане на 15 червня в Люксембурзі, на якій відкриють кластер 1: основи.

"Цей кластер охоплює, зокрема, верховенство права та основні права, функціонування демократичних інститутів, реформу державного управління та економічні критерії", — йдеться у повідомленні.

Йдеться про такі розділи переговорів:

Розділ 23 — Судова система та основні права

Розділ 24 — Правосуддя, свобода та безпека

Розділ 5 — Державні закупівлі

Розділ 18 — Статистика

Розділ 32 — Фінансовий контроль

Як писали Новини.LIVE віцепрем'єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Тарас Качка повідомляв, що ЄС дійшов повної згоди стосовно запуску переговорних кластерів для України.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав ідею надання Україні статусу асоційованого члена ЄС, що передбачає можливість участі Києва в засіданнях Ради Євросоюзу та призначення українського комісара до Брюсселя без права голосу.