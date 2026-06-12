ЕС начнет переговоры о вступлении Украины и Молдовы 15 июня

Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Yves Herman

Европейский Союз 15 июня официально начнёт переговоры о вступлении Украины и Молдовы. Все государства-члены согласились открыть первый кластер. Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на это.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу, 12 июня, передает Новини.LIVE.

Переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС

Фон дер Ляйен отметила, что Европейский Союз сделал важный шаг вперед.

"Все государства-члены согласились начать первый блок переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. На первой межправительственной конференции, которая состоится в понедельник, мы начнем переговоры по фундаментальным вопросам — основам процесса вступления", — рассказала она.

По ее словам, этот блок охватывает основные ценности и принципы, на которых основан Европейский Союз.

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Председатель Еврокомиссии подчеркнула, что это является признанием решимости, мужества и упорного труда, продемонстрированных обеими странами в продвижении реформ, даже несмотря на большие вызовы, а также сигналом того, что предложение ЕС относительно мира, стабильности и возможностей является непревзойденным.

"Расширение — это стратегический выбор. Сближая наши народы, мы укрепляем мир, безопасность и процветание на всем континенте. В мире, характеризующемся растущей неопределенностью, расширение Европейского Союза отвечает нашим общим интересам. Расширение остается одной из величайших историй успеха ЕС и нашей лучшей инвестицией в наше общее будущее", — добавила фон дер Ляйен.

Пост Урсулы фон дер Ляйен. Фото: скриншот

Реакция Украины

Президент Владимир Зеленский отреагировал на переговоры. Он поблагодарил всех наших людей, которые борются за Украину, работают на благо государства и помогают защищать национальные интересы.

Глава государства также выразил благодарность всем партнерам в ЕС и каждому лидеру лично за этот решительный шаг на благо Европы.

"Украина защищает себя, а вместе с тем — и всю Европу, — идею того, что европейские народы могут жить объединенными, свободными и в мире. Как мы уже говорили, Украина делает то, что необходимо, и важно, чтобы ЕС также сдержал свое слово. Открытие первого кластера является значительной политической и моральной поддержкой для нашего государства и нашего народа", — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он поблагодарил Европу за всю остальную поддержку, которая демонстрирует настоящее лидерство и помогает Украине защищать жизни. По его словам, также сделано все для открытия следующих кластеров.

"Мы также поздравляем Молдову с этим шагом, который мы делаем вместе", — добавил глава государства.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Открытие кластера

Европейский Союз обнародовал официальную повестку дня второго заседания Конференции по вступлению Украины, которое запланировано на 15 июня в Люксембурге, на котором откроют кластер 1: основы.

"Этот кластер охватывает, в частности, верховенство права и основные права, функционирование демократических институтов, реформу государственного управления и экономические критерии", — говорится в сообщении.

Речь идет о следующих разделах переговоров:

Раздел 23 — Судебная система и основные права

Раздел 24 — Правосудие, свобода и безопасность

Раздел 5 — Государственные закупки

Раздел 18 — Статистика

Раздел 32 — Финансовый контроль

Как писали Новини.LIVE, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка сообщил, что ЕС достиг полного согласия относительно запуска переговорных кластеров для Украины.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал идею предоставления Украине статуса ассоциированного члена ЕС, что предусматривает возможность участия Киева в заседаниях Совета Евросоюза и назначение украинского комиссара в Брюсселе без права голоса.