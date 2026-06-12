Качка: ЕС откроет все шесть переговорных кластеров до конца июля

Тарас Качка. Фото: Верховная Рада Украины

Европейский Союз достиг полного согласия, включая позицию Венгрии, относительно запуска переговорных кластеров по евроинтеграции Украины. Официальный старт первого из них запланирован уже на понедельник, 15 июня.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил профильный вице-премьер-министр Тарас Качка, передает Новини.LIVE.

Верховная Рада готовит к рассмотрению и голосованию 100 евроинтеграционных законов

Второй раунд межправительственной конференции между Украиной и Евросоюзом состоится в понедельник, 15 июня, где и ожидается официальное открытие первого кластера. Такой шаг позволит европейским институтам сразу на следующий день, во вторник, начать подготовительные процедуры для принятия решений по остальным пяти блокам.

Тарас Качка отметил, что Киев уже получил соответствующие заявления в поддержку от абсолютно всех стран-участниц межгосударственного объединения. Вместе с тем чиновник отметил, что хотя ход принятия может оперативно корректироваться из-за различных факторов, на данный момент прогнозируется сохранение поддержки внутри ЕС для успешного запуска переговорного процесса. Этот шаг является фактическим началом завершающей стадии интеграции в Европейский Союз.

Главной задачей этого финального этапа станет полное законодательное урегулирование и принятие Украиной всего массива необходимых нормативно-правовых актов. На данный момент уже зарегистрировано и полностью подготовлено к рассмотрению в сессионном зале около ста разноплановых законопроектов.

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«Открытие кластеров — это начало финального этапа вступления в Европейский Союз, и этот финальный этап будет заключаться в принятии всех необходимых законов. На сегодняшний день уже в Верховной Раде есть около ста законопроектов, различных, комплексных, точечных, которые готовы к рассмотрению и принятию здесь в зале, поэтому прошу поддержать и активизировать эту работу», — завершил речь Тарас Качка.

Новини.LIVE сообщали о том, что процесс евроинтеграции Украины выходит на финишную прямую. Посол Евросоюза Катарина Матернова в интервью Новини.LIVE отметила, что первый базовый кластер реформ откроют на министерском заседании в Люксембурге.

Этому предшествовал длительный дипломатический процесс, в ходе которого Кипр приступил к технической подготовке, а также решение нового кабинета министров Венгрии согласиться отменить свое жесткое 17-месячное вето.

На фоне этих успехов канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с предложением предоставить Украине промежуточный статус ассоциированного члена ЕС для скорейшего вовлечения Киева в работу Совета ЕС и Еврокомиссии, пусть и без права голоса на первом этапе. В то же время в Брюсселе предостерегают от чрезмерного оптимизма относительно быстрого вступления Украины в ЕС. Еврокомиссар Марта Кос в Киеве заявила, что сценарий интеграции «авансом» полностью исключен, поэтому Украина должна выполнить все требования без исключений.