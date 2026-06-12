Качка: ЄС відкриє всі шість переговорних кластерів до кінця липня

Тарас Качка. Фото: Верховна Рада України

Європейський Союз дійшов повної згоди, включно з позицією Угорщини, щодо запуску переговорних кластерів про євроінтеграцію України. Офіційний старт першого з них запланований уже на понеділок, 15 червня.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді поінформував профільний віцепрем'єр-міністр Тарас Качка, передає Новини.LIVE.

Верховна Рада готує на розгляд та голосування 100 євроінтеграційних законів

Другий раунд міжурядової конференції між Україною та Євросоюзом відбудеться у понеділок, 15 червня, де й очікується офіційне відкриття першого кластера. Такий крок дозволить європейським інституціям одразу наступного дня, у вівторок, розпочати підготовчі процедури для ухвалення рішень щодо решти п'яти блоків.

Тарас Качка зазначив, що Київ уже отримав відповідні заяви у підтримці від абсолютно всіх країн-учасниць міждержавного об'єднання. Разом із тим урядовець зауважив, що хоча перебіг ухвалення може оперативно коригуватися через різні чинники, наразі прогнозується збереження підтримки всередині ЄС задля успішного запуску переговорного процесу. Цей крок є фактичним початком завершальної стадії інтеграції до Європейського Союзу.

Головним завданням цього фінального етапу стане повне законодавче врегулювання та ухвалення Україною всього масиву необхідних нормативно-правових актів. Наразі вже зареєстровано та повністю підготовлено до розгляду в сесійній залі близько ста різнопланових законопроєктів.

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"Відкриття кластерів – це початок фінального етапу вступу в Європейський Союз, і цей фінальний етап полягатиме в схваленні всіх необхідних законів. На сьогоднішній день вже в Верховній Раді є близько ста проєктів законів, різних, комплексних, точкових, які готові для розгляду і схвалення тут в залі, тому прошу підтримати і активізувати цю роботу", — завершив промову Тарас Качка.

Новини.LIVE інформували про те, що процес євроінтеграції України виходить на фінішну пряму. Посол Євросоюзу Катаріна Матернова в інтерв'ю Новини.LIVE зазначила, що перший базовий кластер реформ відкриють на міністерському засіданні в Люксембурзі.

Цьому передував тривалий дипломатичний процес, під час якого Кіпр розпочав технічну підготовку, а також рішення нового кабінету міністрів Угорщини погодився скасувати своє жорстке 17-місячне вето.

На тлі цих успіхів канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив із пропозицією надати Україні проміжний статус асоційованого члена ЄС для якнайшвидшого залучення Києва до роботи Ради ЄС та Єврокомісії, нехай і без права голосу на першому етапі. Водночас у Брюсселі застерігають від надмірного оптимізму щодо швидкого вступу України в ЄС. Єврокомісарка Марта Кос у Києві заявила, що сценарій інтеграції "авансом" повністю виключений, тому Україна має виконати усі вимоги без винятків.