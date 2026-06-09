ЄС проти приймати Україну до Євросоюзу "авансом": що розглядають

Європейський комісар з питань розширення Марта Кос. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Україна готується до історичного кроку на шляху євроінтеграції, тож вже 15 червня 2026 року в Люксембурзі відбудеться Міжурядова конференція, де офіційно відкриють перший переговорний кластер "Основи". Водночас єврокомісарка з питань розширення Марта Кос у Києві озвучила сценарії інтеграції та попередила, що Брюссель відкинув ідею вступу "авансом", а фінансування та швидкість руху до ЄС залежатимуть виключно від реформ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Марта Кос назвала два сценарії інтеграції України до Євросоюзу

Європейський Союз розглядає способи інтеграції Україною, але при цьому відкидає популістські формати. Комісарка ЄС з питань розширення Марта Кос, коментуючи пропозицію німецького канцлера Фрідріха Мерца щодо "асоційованого членства" України, зазначила, що це поки лише ідея для дискусій.

Загалом існують три теоретичні моделі вступу України в ЄС. Це класичний вступ після виконання всіх вимог, часткова секторальна інтеграція в окремі сфери (як це працює з Норвегією чи Швейцарією в Шенгені) та "зворотне членство" — тобто прийом до ЄС авансом.

Марта Кос чітко підкреслила, що модель членства "авансом" у Євросоюзі офіційно відкинули після внутрішніх дебатів. Наразі Брюссель і Київ зосереджені на другому сценарії і максимальному розширенні секторальної інтеграції. Це дозволить Україні поступово об'єднатися з європейськими інституціями та ринками, не чекаючи на фінальне політичне рішення про повноправний вступ.

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Єврокомісарка наголосила, що Україна вже проробила колосальну роботу, але зараз критично важливо утримати планку. Вона закликала Україну не припиняти боротьбу з корупцією, судову реформу та зберігати незалежність ключових державних інституцій.

Коли почнуть відкриття першого кластеру переговорів про вступ в ЄС

Міжурядова конференція, присвячена офіційному відкриттю першого кластера для України та Молдови, відбудеться вже 15 червня 2026 року в Люксембурзі.

Наразі підготовкою заходу активно займається Кіпр, який головує в Європейській раді. Сама зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС пройде під керівництвом Високого представника ЄС Каї Каллас.

Передбачається, що європейські дипломати також проведуть неформальний обмін думками з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, який долучиться до засідання у форматі відеоконференції для обговорення поточної ситуації на полі бою та протидії російській агресії.

Новини.LIVE писали раніше, що зняття Угорщиною тривалого вето, яке блокувало євроінтеграцію України понад 1,5 року, відкрило шлях до технічної підготовки першого переговорного кластера. Будапешт погодився на компроміс після врегулювання питань щодо прав нацменшин, що дозволило Раді ЄС активізувати підготовку до офіційного початку діалогу про вступ.

Паралельно з цим у керівництві Європейського Союзу звучать заяви про необхідність оновлення самих правил розширення блоку. Зважаючи на масштабні геополітичні зрушення та досвід України, європейські дипломати кажуть, що теперішні правила вступу в ЄС застаріли і пропонують розробити нові підходи для України.