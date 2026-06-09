ЕС против принимать Украину в Евросоюз "авансом": что рассматривают

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Украина готовится к историческому шагу на пути евроинтеграции, поэтому уже 15 июня 2026 года в Люксембурге состоится Межправительственная конференция, где официально откроют первый переговорный кластер "Основы". В то же время еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в Киеве озвучила сценарии интеграции и предупредила, что Брюссель отверг идею вступления "авансом", а финансирование и скорость движения в ЕС будут зависеть исключительно от реформ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Марта Кос назвала два сценария интеграции Украины в Евросоюз

Европейский Союз рассматривает способы интеграции Украины, но при этом отвергает популистские форматы. Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос, комментируя предложение немецкого канцлера Фридриха Мерца относительно "ассоциированного членства" Украины, отметила, что это пока только идея для дискуссий.

В целом существуют три теоретические модели вступления Украины в ЕС. Это классическое вступление после выполнения всех требований, частичная секторальная интеграция в отдельные сферы (как это работает с Норвегией или Швейцарией в Шенгене) и "обратное членство" - то есть прием в ЕС авансом.

Марта Кос четко подчеркнула, что модель членства "авансом" в Евросоюзе официально отвергли после внутренних дебатов. Сейчас Брюссель и Киев сосредоточены на втором сценарии и максимальном расширении секторальной интеграции. Это позволит Украине постепенно объединиться с европейскими институтами и рынками, не дожидаясь финального политического решения о полноправном вступлении.

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Еврокомиссар подчеркнула, что Украина уже проделала колоссальную работу, но сейчас критически важно удержать планку. Она призвала Украину не прекращать борьбу с коррупцией, судебную реформу и сохранять независимость ключевых государственных институтов.

Когда начнут открытие первого кластера переговоров о вступлении в ЕС

Межправительственная конференция, посвященная официальному открытию первого кластера для Украины и Молдовы, состоится уже 15 июня 2026 года в Люксембурге.

Сейчас подготовкой мероприятия активно занимается Кипр, который председательствует в Европейском совете. Сама встреча министров иностранных дел стран ЕС пройдет под руководством Высокого представителя ЕС Каи Каллас.

Предполагается, что европейские дипломаты также проведут неформальный обмен мнениями с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, который присоединится к заседанию в формате видеоконференции для обсуждения текущей ситуации на поле боя и противодействия российской агрессии.

Новини.LIVE писали ранее, что снятие Венгрией длительного вето, которое блокировало евроинтеграцию Украины более 1,5 года, открыло путь к технической подготовке первого переговорного кластера. Будапешт согласился на компромисс после урегулирования вопросов по правам нацменьшинств, что позволило Совету ЕС активизировать подготовку к официальному началу диалога о вступлении.

Параллельно с этим в руководстве Европейского Союза звучат заявления о необходимости обновления самих правил расширения блока. Учитывая масштабные геополитические сдвиги и опыт Украины, европейские дипломаты говорят, что нынешние правила вступления в ЕС устарели и предлагают разработать новые подходы для Украины.