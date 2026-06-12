Матернова анонсувала добрі новини щодо вступу України до ЄС

Катаріна Матернова. Фото: УНІАН

Україна може отримати зелене світло для початку предметних переговорів щодо членства в Європейському союзі за лічені дні. Дипломатичне представництво Брюсселя очікує на офіційне схвалення першого базового кластера реформ під час засідання профільних міністрів у Люксембурзі.

Про це журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець заявила посол Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова.

Україні можуть відкрити перший кластер переговорів щодо вступу в ЄС

Відкриття першого тематичного блоку в межах переговорного процесу про вступ України до Європейського Союзу очікується на засіданні міністрів країн ЄС у Люксембурзі. Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова висловила сподівання, що позитивне рішення буде ухвалено після завершення цієї зустрічі. За словами дипломатки, йдеться про запуск ключового пакета реформ, який є фундаментальним для просування євроінтеграційного треку країни.

"Ми говоримо про перший кластер, який створює основу для всіх інших. Дуже сподіваюся, що вже пізно ввечері в понеділок будуть хороші новини", — зазначила Катаріна Матернова.

Під час розмови голова дипломатичної місії не стала давати оцінку поточним діям чи офіційній позиції Варшави. Матернова підкреслила, що її посадові повноваження та статус зобов'язують виступати від імені єдиних інституцій Європейського Союзу, де наразі представлено 27 держав-членів. Водночас керівниця європредставництва зауважила, що проукраїнська коаліція на континенті є значно масштабнішою за географічні кордони самого ЄС. У цьому контексті вона окремо виділила підтримку з боку інших потужних європейських гравців, зокрема Великої Британії, Норвегії та Швейцарії.

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Новини.LIVE писали раніше, що нова модель інтеграції України до європейських інституцій стала предметом активних дискусій. Канцлер ФРН Фрідріх Мерц запропонував європейським лідерам запровадити статус "асоційованого члена" ЄС спеціально для Києва. За його задумом, це дозволить українським представникам без права голосу брати участь у засіданнях Ради ЄС, а також призначити свого єврокомісара у Брюсселі ще до фінального повноправного вступу.

Водночас класичний переговорний процес отримав потужне прискорення. Нова угорська влада скасувала своє 17-місячне вето, домовившись про компроміс щодо захисту меншин. Тепер Кіпр як чинний голова Ради ЄС фіналізує підготовку до Міжурядової конференції у Люксембурзі, наміченої на 15 червня 2026 року, де відкриють стартовий кластер "Основи".

Попри дипломатичні новації Берліна, єврокомісарка Марта Кос у Києві підкреслила сувору позицію Брюсселя, що для України та її інтеграції жодних поблажок чи авансів не буде, тому єдиним мірилом швидкості євроінтеграції залишається виконання державою встановлених критеріїв та реформ.