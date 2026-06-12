Матернова объявила о хороших новостях о вступлении Украины в ЕС

Катарина Матернова. Фото: УНИАН

Украина может получить «зеленый свет» на начало предметных переговоров о вступлении в Европейский союз уже в ближайшие дни. Дипломатическое представительство Брюсселя ожидает официального одобрения первого базового кластера реформ во время заседания профильных министров в Люксембурге.

Об этом журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец заявила посол Европейского союза в Украине Катарина Матернова.

Украине могут открыть первый кластер переговоров о вступлении в ЕС

Открытие первого тематического блока в рамках переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский Союз ожидается на заседании министров стран ЕС в Люксембурге. Посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова выразила надежду, что положительное решение будет принято после завершения этой встречи. По словам дипломата, речь идет о запуске ключевого пакета реформ, который является фундаментальным для продвижения евроинтеграционного курса страны.

«Мы говорим о первом кластере, который создает основу для всех остальных. Очень надеюсь, что уже поздно вечером в понедельник будут хорошие новости», — отметила Катарина Матернова.

Во время беседы глава дипломатической миссии не стала давать оценку текущим действиям или официальной позиции Варшавы. Матернова подчеркнула, что ее должностные полномочия и статус обязывают выступать от имени единых институтов Европейского Союза, где в настоящее время представлены 27 государств-членов. В то же время руководительница европредставительства отметила, что проукраинская коалиция на континенте значительно масштабнее географических границ самого ЕС. В этом контексте она отдельно выделила поддержку со стороны других влиятельных европейских игроков, в частности Великобритании, Норвегии и Швейцарии.

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Новини.LIVE писали ранее, что новая модель интеграции Украины в европейские институты стала предметом активных дискуссий. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил европейским лидерам ввести статус «ассоциированного члена» ЕС специально для Киева. По его замыслу, это позволит украинским представителям без права голоса участвовать в заседаниях Совета ЕС, а также назначить своего еврокомиссара в Брюсселе еще до окончательного полноправного вступления.

В то же время классический переговорный процесс получил мощное ускорение. Новые венгерские власти отменили свое 17-месячное вето, договорившись о компромиссе по защите меньшинств. Теперь Кипр как действующий председатель Совета ЕС завершает подготовку к Межправительственной конференции в Люксембурге, запланированной на 15 июня 2026 года, где откроют стартовый кластер «Основы».

Несмотря на дипломатические нововведения Берлина, еврокомиссар Марта Кос в Киеве подчеркнула жесткую позицию Брюсселя, что для Украины и ее интеграции никаких поблажек или авансов не будет, поэтому единственным критерием скорости евроинтеграции остается выполнение государством установленных критериев и реформ.