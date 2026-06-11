Мерц у Бундестазі підтвердив майбутній вступ України до ЄС

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив за надання Україні статусу асоційованого члена Європейського Союзу, що дозволить залучити Київ до засідань Ради Євросоюзу та ввести українського комісара до Брюсселя без права голосу. Виступаючи перед німецьким парламентом, очільник уряду відзначив значні успіхи України у проведенні внутрішніх реформ із 2022 року та пообіцяв допомагати країні стільки, скільки буде потрібно.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву канцлера у Бундестазі.

Фрідріх Мерц переконаний в успіху України для вступу в ЄС

Німецький уряд не змінить свого курсу щодо всебічної допомоги Україні у її протистоянні з Росією та інтеграції до європейської спільноти. Канцлер Фрідріх Мерц під час свого виступу перед депутатами Бундестагу заявив, що Берлін прагне забезпечити стабільні гарантії безпеки.

"Нашою метою для України залишається справедливий і довгостроковий мир, який враховує і наші інтереси у сфері безпеки. Задля цього і з цієї причини ми підтримуємо Україну сьогодні і робитимемо це завтра, поки це буде необхідно", — наголосив канцлер Німеччини.

Фрідріх Мерц звернув увагу європейських партнерів на те, що Україна від 2022 року продемонструвала вагомі результати у виконанні вимог до реформ. Він додав, що в майбутньому країна посяде своє законне місце серед повноправних членів Європейського Союзу.

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"Саме тому кілька днів тому я запропонував надати Україні асоційоване членство в ЄС. Воно означало б регулярну участь України в засіданнях Ради ЄС та зустрічах рад профільних міністрів. Український комісар, поки без портфоліо та права голосу, став би обличчям Києва в Брюсселі", — розповів Фрідріх Мерц.

Задум німецького уряду полягає в тому, щоб наблизити інтеграцію України до ключових політичних напрямів Євросоюзу у максимально короткі терміни. Водночас канцлер зауважив, що цей шлях не передбачає послаблень у загальних вимогах європейського законодавства.

"Ми якнайшвидше інтегрували б Україну в політичні сфери, в ЄС, — звичайно ж, суворо враховуючи критерії та правила у зв'язку з просуванням реформ", — підсумував у Бундестазі голова німецького уряду.

Новини.LIVE інформували, що 15 червня 2026 року в Люксембурзі відбудеться Міжурядова конференція, де офіційно відкриють перший переговорний кластер "Основи". На тлі цього президент Естонії Алар Каріс закликав партнерів не обмежуватися деклараціями та надати Києву чітку перспективу членства в ЄС і НАТО.

Водночас єврокомісарка з питань розширення Марта Кос під час візиту до Києва попередила, що Брюссель остаточно відкинув модель вступу "авансом" після внутрішніх дебатів.

При цьому кілька європейських делегацій висловили застереження щодо надання Україні часткового членства і звернулися до голови Ради ЄС Антоніу Кошти за роз’ясненнями. Зі свого боку міністр закордонних справ Андрій Сибіга в коментарі Новини.LIVE чітко підкреслив, що Київ продовжує курс на виконання всіх реформ і категорично відкидає будь-які варіанти "обмеженого" чи часткового членства в Євросоюзі.