Мерц в Бундестаге подтвердил предстоящее вступление Украины в ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: REUTERS/Надя Вольлебен

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил за предоставление Украине статуса ассоциированного члена Европейского Союза, что позволит привлекать Киев к заседаниям Совета Евросоюза и направить украинского комиссара в Брюссель без права голоса. Выступая перед немецким парламентом, глава правительства отметил значительные успехи Украины в проведении внутренних реформ с 2022 года и пообещал помогать стране столько, сколько потребуется.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление канцлера в Бундестаге.

Фридрих Мерц убежден в успехе Украины на пути к вступлению в ЕС

Немецкое правительство не изменит своего курса на всестороннюю помощь Украине в ее противостоянии с Россией и интеграции в европейское сообщество. Канцлер Фридрих Мерц во время своего выступления перед депутатами Бундестага заявил, что Берлин стремится обеспечить стабильные гарантии безопасности.

«Нашей целью для Украины остается справедливый и долгосрочный мир, который учитывает и наши интересы в сфере безопасности. Ради этого и по этой причине мы поддерживаем Украину сегодня и будем делать это завтра, пока это будет необходимо», — подчеркнул канцлер Германии.

Фридрих Мерц обратил внимание европейских партнеров на то, что Украина с 2022 года продемонстрировала весомые результаты в выполнении требований к реформам. Он добавил, что в будущем страна займет свое законное место среди полноправных членов Европейского Союза.

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«Именно поэтому несколько дней назад я предложил предоставить Украине ассоциированное членство в ЕС. Оно означало бы регулярное участие Украины в заседаниях Совета ЕС и встречах советов профильных министров. Украинский комиссар, пока без портфеля и права голоса, стал бы лицом Киева в Брюсселе», — рассказал Фридрих Мерц.

Замысел немецкого правительства заключается в том, чтобы в максимально короткие сроки приблизить интеграцию Украины к ключевым политическим направлениям Евросоюза. В то же время канцлер отметил, что этот путь не предполагает ослабления общих требований европейского законодательства.

«Мы как можно быстрее интегрировали бы Украину в политические сферы, в ЕС, — конечно же, строго учитывая критерии и правила в связи с продвижением реформ», — подытожил в Бундестаге глава немецкого правительства.

Новини.LIVE сообщали, что 15 июня 2026 года в Люксембурге состоится Межправительственная конференция, где официально откроют первый переговорный кластер «Основы». На фоне этого президент Эстонии Алар Карис призвал партнеров не ограничиваться декларациями и предоставить Киеву четкую перспективу членства в ЕС и НАТО.

В то же время еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос во время визита в Киев предупредила, что Брюссель окончательно отверг модель вступления «авансом» после внутренних дебатов.

При этом несколько европейских делегаций выразили оговорки относительно предоставления Украине частичного членства и обратились к председателю Совета ЕС Антониу Коште за разъяснениями. Со своей стороны министр иностранных дел Андрей Сибига в комментарии Новини.LIVE четко подчеркнул, что Киев продолжает курс на выполнение всех реформ и категорически отвергает любые варианты «ограниченного» или частичного членства в Евросоюзе.