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Головна Новини дня Зеленський заявив про успішні удари по енергетиці та промисловості РФ

Зеленський заявив про успішні удари по енергетиці та промисловості РФ

Ua ru
Дата публікації: 14 червня 2026 11:52
Зеленський заявив про успішні удари по енергетиці та промисловості РФ
Президент Володимир Зеленський.Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати застосування далекобійних ударів по об’єктах на території Росії та тимчасово окупованих територіях України. За його словами, уражено низку важливих об’єктів військової та енергетичної інфраструктури РФ. Зокрема, під удари потрапили нафтовий об’єкт у Ярославській області та підприємство "Азот" у Тульській області Росії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис Володимира Зеленського.

Зеленський
Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот

У РФ уражено нафтовий об’єкт і хімзавод "Азот"

Глава держави підтвердив, що за понад 700 кілометрів від українського кордону в Ярославській області СБУ уразила нафтовий об’єкт, який, за словами президента, мав значення для резервів держави-агресора. Також українські військові завдали ударів по підприємству "Азот" у Тульській області РФ, яке пов’язане з виробництвом вибухових речовин.

Крім того, у шести російських аеропортах вводилися обмеження на авіарух, а впродовж доби повітряна тривога оголошувалася у 28 регіонах Росії.

За словами Зеленського, також зафіксовані ураження військової логістики російських військ на тимчасово окупованих територіях України.

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Президент наголосив, що Україна продовжує реалізацію плану далекобійних операцій у відповідь на відмову Росії припинити війну.

"Ми пропонували керівництву Росії всі можливі формати перемовин, і відповіддю стало лише продовження агресії та спроби її розширити. Логічно, що війна повертається туди, звідки й прийшла. Україні потрібен мир. Слава Україні!", — зазначив Зеленський.

Як писали Новини.LIVE, Зеленський заявив, що Росія обрала довготривалу антиєвропейську, антидемократичну стратегію та будує під неї свою політику. Проте за словами глави держави, Москва програє, як колишній премʼєр Угорщини Віктор Орбан.

Також президент зазначив, що червень і липень мають стати результативними. А також наголосив, що перемовини та зустрічі, які найближчими тижнями відбудуться в Європі, не мають бути пустими. 

Володимир Зеленський Росія атака
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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