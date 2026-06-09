СБУ та Нацполіція викрили 6 нових схем ухилення від мобілізації

Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Шість схем ухилення від мобілізації, які діяли у Київській та Миколаївській областях, заблокували Служба безпеки України та Національна поліція.

Організаторів оборудок затримано, їм уже повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на Службу безпеки України.

Які схеми ухилення від мобілізації

У Києві викрили місцевого ділка та його співмешканку, які продавали фіктивні свідоцтва про народження дітей за кордоном. Це дозволяло оформлювати багатодітність і отримувати відстрочку з подальшим виїздом за межі України. Обох затримали під час отримання грошей у столичному кафе.

У Вишгороді підозру отримав посадовець державної компанії водних шляхів, який за гроші "бронював" ухилянтів на підприємстві. Окрім хабарів, він привласнював зарплати працівників, які фактично не працювали.

У Святошинському районі столиці викрили юриста, який за гроші обіцяв оформлення ІІ групи інвалідності. Для цього він планував впливати на членів експертної команди з оцінювання функціонування особи (колишня МСЕК).

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У Білій Церкві підозру отримав працівник районного ТЦК, який гарантував мобілізованим переведення до тилових підрозділів із подальшим "списанням" за станом здоров’я. Також у регіоні викрили ще одного ділка зі спільницею, які продавали фіктивні медичні довідки з тяжкими діагнозами та пропонували "бронь" на критично важливих підприємствах. Окремо вони пропонували незаконний виїзд до країн ЄС поза пунктами пропуску.

У Миколаєві підозру отримала адвокатка, яка пропонувала зняття з розшуку та військового обліку на підставі фіктивної інвалідності. Для цього вона планувала використовувати зв’язки у місцевій ВЛК.

Що загрожує фігурантам

Усім учасникам схем інкримінують порушення низки статей Кримінального кодексу України, зокрема перешкоджання діяльності ЗСУ, незаконне переправлення через кордон, підробку документів, отримання неправомірної вигоди та зловживання впливом. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі тривають слідчі дії.

Новини.LIVE повідомляли, що на Київщині Служба безпеки України викрила ділків, які прикривали схему для ухилення від мобілізації під виглядом благодійної діяльності. Керівники двох місцевих фондів разом зі спільником пропонували військовозобов’язаним фіктивне бронювання або незаконний виїзд за кордон за 16 тисяч доларів.

Новини.LIVE також інформували, що Служба безпеки України заочно повідомила про підозру десятьом російським військовим, які причетні до атак на мирних жителів Херсона із застосуванням ударних безпілотників. Їх підозрюють у вчиненні воєнних злочинів.