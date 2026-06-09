СБУ викрила росіян, які атакували херсонців дронами

Працівники СБУ. Фото: ssu.gov.ua

Десятьом російським військовим, які причетні до атак на мирних жителів Херсона за допомогою ударних дронів, Служба безпеки України заочно повідомила про підозру у вчиненні воєнних злочинів.Усім фігурантам заочно повідомили про підозру у вчиненні воєнних злочинів.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу СБУ у вівторок, 9 червня.

Кого підозрюють у воєнних злочинах

За даними слідства, до злочинів причетна група операторів безпілотних систем 404-го мотострілецького полку територіальної оборони у складі російського угруповання військ "Днєпр".

Серед підозрюваних — Цолак Григорян, Микита Губар, Микола Денисенко, Володимир Клімов, В'ячеслав Корненков, Віктор Нижніков, Руслан Нугаєв, Володимир Орлов, Іван Прусаченко та Олег Пухляков.

Правоохоронці встановили, що російські військові цілеспрямовано відстежували пересування цивільних мешканців Херсона та скидали на них вибухові боєприпаси з дронів.

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Як зазначають у СБУ, серед задокументованих епізодів є атаки на цивільний транспорт та житлові квартали міста. Також окупанти скидали вибухівку на карети швидкої допомоги на території міської лікарні.

Крім того, слідчі зафіксували так званий "подвійний удар" по рятувальниках ДСНС, які ліквідовували наслідки попередніх російських обстрілів.

Унаслідок атак люди отримали множинні осколкові поранення, опіки, контузії та інші травми. Також було пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.

Наразі тривають заходи для притягнення російських військових до відповідальності.

Новини.LIVE повідомляли, що бійці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України третій місяць поспіль залишаються лідерами серед підрозділів Сил оборони за результатами ураження живої сили та техніки російських військ. Упродовж травня спецпризначенці "Альфи" вивели з ладу понад 8 тисяч окупантів і знищили тисячі одиниць ворожого озброєння та техніки, активно застосовуючи ударні безпілотники.

Новини.LIVE інформували, що російську атаку на Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива поблизу Чорнобильської АЕС у Службі безпеки України розцінюють як воєнний злочин. Унаслідок удару зазнала пошкоджень інфраструктура об'єкта, зокрема будівлі, призначені для приймання та перевантаження ядерного палива. Водночас радіаційний фон залишається в межах норми, а інформації про постраждалих не надходило.

