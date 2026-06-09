СБУ разоблачила россиян, которые атаковали херсонцев дронами

Работники СБУ. Фото: ssu.gov.ua

Десяти российским военным, которые причастны к атакам на мирных жителей Херсона с помощью ударных дронов, Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении в совершении военных преступлений. Всем фигурантам заочно сообщили о подозрении в совершении военных преступлений.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу СБУ во вторник, 9 июня.

Кого подозревают в военных преступлениях

По данным следствия, к преступлениям причастна группа операторов беспилотных систем 404-го мотострелкового полка территориальной обороны в составе российской группировки войск "Днепр".

Среди подозреваемых — Цолак Григорян, Никита Губарь, Николай Денисенко, Владимир Климов, Вячеслав Корненков, Виктор Нижников, Руслан Нугаев, Владимир Орлов, Иван Прусаченко и Олег Пухляков.

Правоохранители установили, что российские военные целенаправленно отслеживали передвижения гражданских жителей Херсона и сбрасывали на них взрывчатые боеприпасы с дронов.

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Как отмечают в СБУ, среди задокументированных эпизодов есть атаки на гражданский транспорт и жилые кварталы города. Также оккупанты сбрасывали взрывчатку на кареты скорой помощи на территории городской больницы.

Кроме того, следователи зафиксировали так называемый "двойной удар" по спасателям ГСЧС, которые ликвидировали последствия предыдущих российских обстрелов.

В результате атак люди получили множественные осколочные ранения, ожоги, контузии и другие травмы. Также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили фигурантам о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - военные преступления.

Сейчас продолжаются мероприятия для привлечения российских военных к ответственности.

Новини.LIVE сообщали, что бойцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины третий месяц подряд остаются лидерами среди подразделений Сил обороны по результатам поражения живой силы и техники российских войск. В течение мая спецназовцы "Альфы" вывели из строя более 8 тысяч оккупантов и уничтожили тысячи единиц вражеского вооружения и техники, активно применяя ударные беспилотники.

Новини.LIVE информировали, что российская атака на Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива вблизи Чернобыльской АЭС в Службе безопасности Украины расценивается как военное преступление. В результате удара была повреждена инфраструктура объекта, в частности здания, предназначенные для приема и перегрузки ядерного топлива. В то же время радиационный фон остается в пределах нормы, а информации о пострадавших не поступало.