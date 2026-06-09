"Альфа" СБУ стала самым эффективным подразделением ВСУ третий месяц подряд

Боец "Альфа". Фото: СБУ

Спецназовцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины уже третий месяц подряд возглавляют рейтинг самых результативных подразделений Сил обороны Украины по количеству уничтоженных сил и средств врага. Только в течение мая воины "Альфы" обезвредили более 8 000 российских военных и ликвидировали тысячи единиц вражеской техники благодаря массированному и точному использованию беспилотных систем.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает Новини.LIVE.

Спецназовцы "Альфы" наиболее эффективно истребляют врага на фронте

Спецподразделение "Альфа" Службы безопасности Украины подтвердило свой статус самой эффективной боевой силы в противостоянии с российскими захватчиками. Воины Центра специальных операций "А" третий месяц подряд прочно удерживают первенство среди всех структурных подразделений Сил обороны Украины по объемам уничтоженных и пораженных целей.

Только по итогам мая из-за слаженной работы СБУ потери россиян превысили 8000 солдат. Кроме того, спецназовцы нанесли колоссальный ущерб техническому потенциалу российской армии. В майском списке ликвидированного имущества врага значатся:

5535 беспилотников различного типа и модификаций;

2807 единиц автомобильной техники и военных грузовиков;

2214 антенн и важных узлов связи;

1781 фортификационное сооружение и инженерный объект;

123 склада с боеприпасами и военно-техническим имуществом;

101 артиллерийская система и самоходная артиллерийская установка (САУ);

62 единицы тяжелой бронированной техники (в частности, 15 танков и 47 боевых бронированных машин);

35 средств противовоздушной обороны (ПВО);

23 радиолокационные станции (РЛС);

22 единицы военного водного транспорта;

11 реактивных систем залпового огня (РСЗО).

"Эти боевые результаты являются свидетельством высокого уровня подготовки наших воинов, их дисциплины и умения эффективно действовать в условиях современной войны. Мы постоянно доказываем, что профессионализм, технологическое преимущество и решительность позволяют успешно противостоять противнику независимо от его численности и имеющихся ресурсов", — прокомментировал и.о. Председателя Службы безопасности Украины Евгений Хмара.

Читайте также:

Новини.LIVE ранее сообщали о том, как Служба безопасности Украины вместе с Силами обороны нанесла успешные удары по трем стратегическим объектам РФ. Под огневое поражение попали 15-й арсенал ВМФ, военно-морская база в Кронштадте и нефтебаза в Усть-Лабинске, что существенно ослабило российский Балтийский флот.

Ранее, 1 июня, исполнился год от уникальной спецоперации СБУ под названием "Паутина", проведенной в 2025 году. Тогда украинские силы уничтожили или повредили 41 российский самолет, нанеся вражеской авиации ущерб на более чем 7 миллиардов долларов.