"Альфа" СБУ стала самым эффективным подразделением ВСУ третий месяц подряд
Спецназовцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины уже третий месяц подряд возглавляют рейтинг самых результативных подразделений Сил обороны Украины по количеству уничтоженных сил и средств врага. Только в течение мая воины "Альфы" обезвредили более 8 000 российских военных и ликвидировали тысячи единиц вражеской техники благодаря массированному и точному использованию беспилотных систем.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает Новини.LIVE.
Спецназовцы "Альфы" наиболее эффективно истребляют врага на фронте
Спецподразделение "Альфа" Службы безопасности Украины подтвердило свой статус самой эффективной боевой силы в противостоянии с российскими захватчиками. Воины Центра специальных операций "А" третий месяц подряд прочно удерживают первенство среди всех структурных подразделений Сил обороны Украины по объемам уничтоженных и пораженных целей.
Только по итогам мая из-за слаженной работы СБУ потери россиян превысили 8000 солдат. Кроме того, спецназовцы нанесли колоссальный ущерб техническому потенциалу российской армии. В майском списке ликвидированного имущества врага значатся:
- 5535 беспилотников различного типа и модификаций;
- 2807 единиц автомобильной техники и военных грузовиков;
- 2214 антенн и важных узлов связи;
- 1781 фортификационное сооружение и инженерный объект;
- 123 склада с боеприпасами и военно-техническим имуществом;
- 101 артиллерийская система и самоходная артиллерийская установка (САУ);
- 62 единицы тяжелой бронированной техники (в частности, 15 танков и 47 боевых бронированных машин);
- 35 средств противовоздушной обороны (ПВО);
- 23 радиолокационные станции (РЛС);
- 22 единицы военного водного транспорта;
- 11 реактивных систем залпового огня (РСЗО).
"Эти боевые результаты являются свидетельством высокого уровня подготовки наших воинов, их дисциплины и умения эффективно действовать в условиях современной войны. Мы постоянно доказываем, что профессионализм, технологическое преимущество и решительность позволяют успешно противостоять противнику независимо от его численности и имеющихся ресурсов", — прокомментировал и.о. Председателя Службы безопасности Украины Евгений Хмара.
Новини.LIVE ранее сообщали о том, как Служба безопасности Украины вместе с Силами обороны нанесла успешные удары по трем стратегическим объектам РФ. Под огневое поражение попали 15-й арсенал ВМФ, военно-морская база в Кронштадте и нефтебаза в Усть-Лабинске, что существенно ослабило российский Балтийский флот.
Ранее, 1 июня, исполнился год от уникальной спецоперации СБУ под названием "Паутина", проведенной в 2025 году. Тогда украинские силы уничтожили или повредили 41 российский самолет, нанеся вражеской авиации ущерб на более чем 7 миллиардов долларов.