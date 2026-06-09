"Альфа" СБУ стала найефективнішим підрозділом ЗСУ третій місяць поспіль

Боєць "Альфа". Фото: СБУ

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України вже третій місяць поспіль очолюють рейтинг найрезультативніших підрозділів Сил оборони України за кількістю знищених сил та засобів ворога. Лише протягом травня воїни "Альфи" знешкодили понад 8 000 російських військових та ліквідували тисячі одиниць ворожої техніки завдяки масованому та точному використанню безпілотних систем.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ, передає Новини.LIVE.

Спецпризначенці "Альфи" найефективніше винищують ворога на фронті

Спецпідрозділ "Альфа" Служби безпеки України підтвердив свій статус найефективнішої бойової сили у протистоянні з російськими загарбниками. Воїни Центру спеціальних операцій "А" третій місяць поспіль міцно утримують першість серед усіх структурних підрозділів Сил оборони України за обсягами знищених та уражених цілей.

Лише за підсумками травня через злагоджену роботу СБУ втрати росіян перевищили 8000 солдатів. Крім того, спецпризначенці завдали колосальних збитків технічному потенціалу російської армії. У травневому списку ліквідованого майна ворога значаться:

5535 безпілотників різного типу та модифікацій;

2807 одиниць автомобільної техніки та військових вантажівок;

2214 антен і важливих вузлів зв’язку;

1781 фортифікаційна споруда та інженерний об’єкт;

123 склади з боєприпасами та військово-технічним майном;

101 артилерійська система та самохідна артилерійська установка (САУ);

62 одиниці важкої броньованої техніки (зокрема, 15 танків та 47 бойових броньованих машин);

35 засобів протиповітряної оборони (ПВО);

23 радіолокаційні станції (РЛС);

22 одиниці військового водного транспорту;

11 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

"Ці бойові результати є свідченням високого рівня підготовки наших воїнів, їхньої дисципліни та вміння ефективно діяти в умовах сучасної війни. Ми постійно доводимо, що професіоналізм, технологічна перевага та рішучість дозволяють успішно протистояти противнику незалежно від його чисельності та наявних ресурсів", — прокоментував т.в.о. Голови Служби безпеки України Євгеній Хмара.

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Новини.LIVE раніше повідомляли про те, як Служба безпеки України разом із Силами оборони завдала успішних ударів по трьох стратегічних об'єктах РФ. Під вогневе ураження потрапили 15-й арсенал ВМФ, військово-морська база в Кронштадті та нафтобаза в Усть-Лабінську, що суттєво послабило російський Балтійський флот.

Раніше, 1 червня, виповнився рік від унікальної спецоперації СБУ під назвою "Павутина", проведену у 2025 році. Тоді українські сили знищили або пошкодили 41 російський літак, завдавши ворожій авіації збитків на понад 7 мільярдів доларів.