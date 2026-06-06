Українські воїни уразили військові та логістичні обʼєкти росіян

Пожежа в Росії. Фото ілюстративне: росЗМІ

Служба безпеки України разом із Силами оборони України уразили 15-й арсенал ВМФ Росії, Кронштадтську військово-морську базу та нафтобазу в Усть-Лабінську. Подібні спецоперації сприяють ослабленню Балтійського флоту противника.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України, передає Новини.LIVE.

Удари України по військових та логістичних обʼєктах Росії

"Виконуючи поставлені Президентом України Володимиром Зеленським завдання, воїни "Альфи" СБУ спільно із Збройними силами України та ГУР МО завдали ударів по низці важливих військових і логістичних об’єктів на території РФ. Зокрема, по 15-му арсеналу ВМФ РФ у Ленінградській області, Кронштадтській військово-морській базі та нафтобазі "Усть-Лабінськ" у Краснодарському краї", — йдеться у повідомленні.

Після результативного удару по складах 15-го арсеналу ВМФ РФ на території об’єкта фіксуються пожежі та повторні вибухи. Там зберігалися ракети й боєприпаси. У місцевих чатах також з’являється інформація про ймовірну евакуацію жителів сусідніх населених пунктів.

Крім того, зафіксовано пожежу в районі Кронштадтської військово-морської бази та Кронштадтського морського заводу.

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Усі ці військові об’єкти підтримують функціонування корабельного угруповання противника в Балтійському морі.

На території нафтобази "Усть-Лабінськ" пролунала серія вибухів, після чого виникла масштабна пожежа. Вогонь охопив щонайменше три резервуари з нафтопродуктами. Об’єкт виконує важливу роль у системі зберігання та постачання пального для російських військ на південному та східному напрямках.

"Такого роду спецоперації послаблюють Балтійський флот ворога. Уражені об’єкти використовуються для зберігання боєприпасів, ремонту та забезпечення бойової діяльності кораблів. Їх виведення з ладу ускладнює логістику противника, знижує боєготовність флоту та обмежує можливості Росії діяти в Балтійському регіоні", — додали в СБУ.

Як писали Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський заявив, що вночі українські безпілотники вразили цілі на території Росії на відстані до 1000 км. Зокрема, під удар потрапили об’єкти в районі Санкт-Петербурга.

А військовий аналітик Дмитро Снєгирьов повідомив, що Росія фіксує рекордне скорочення видобутку нафти. За даними російської сторони, обсяги впали приблизно на 400 тисяч барелів на добу. Серед причин називають удари українських далекобійних безпілотників по об’єктах нафтової інфраструктури.