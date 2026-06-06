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Главная Новости дня Украинские воины поразили военные и логистические объекты россиян

Украинские воины поразили военные и логистические объекты россиян

Ua ru
Дата публикации 6 июня 2026 16:20
Украинские воины поразили военные и логистические объекты россиян
Пожар в России. Фото иллюстративное: росСМИ

Служба безопасности Украины вместе с Силами обороны Украины поразили 15-й арсенал ВМФ России, Кронштадтскую военно-морскую базу и нефтебазу в Усть-Лабинске. Подобные спецоперации способствуют ослаблению Балтийского флота противника.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины, передает Новини.LIVE.

Удары Украины по военным и логистическим объектам России

"Выполняя поставленные Президентом Украины Владимиром Зеленским задачи, воины "Альфы" СБУ совместно с Вооруженными силами Украины и ГУР МО нанесли удары по ряду важных военных и логистических объектов на территории РФ. В частности, по 15-му арсеналу ВМФ РФ в Ленинградской области, Кронштадтской военно-морской базе и нефтебазе "Усть-Лабинск" в Краснодарском крае", — говорится в сообщении.

После результативного удара по складам 15-го арсенала ВМФ РФ на территории объекта фиксируются пожары и повторные взрывы. Там хранились ракеты и боеприпасы. В местных чатах также появляется информация о вероятной эвакуации жителей соседних населенных пунктов.

Кроме того, зафиксирован пожар в районе Кронштадтской военно-морской базы и Кронштадтского морского завода.

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Все эти военные объекты поддерживают функционирование корабельной группировки противника в Балтийском море.

На территории нефтебазы "Усть-Лабинск" прогремела серия взрывов, после чего возник масштабный пожар. Огонь охватил по меньшей мере три резервуара с нефтепродуктами. Объект выполняет важную роль в системе хранения и поставки горючего для российских войск на южном и восточном направлениях.

"Такого рода спецоперации ослабляют Балтийский флот врага. Пораженные объекты используются для хранения боеприпасов, ремонта и обеспечения боевой деятельности кораблей. Их вывод из строя усложняет логистику противника, снижает боеготовность флота и ограничивает возможности России действовать в Балтийском регионе", — добавили в СБУ.

Как писали Новини.LIVE, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ночью украинские беспилотники поразили цели на территории России на расстоянии до 1000 км. В частности, под удар попали объекты в районе Санкт-Петербурга.

А военный аналитик Дмитрий Снегирев сообщил, что Россия фиксирует рекордное сокращение добычи нефти. По данным российской стороны, объемы упали примерно на 400 тысяч баррелей в сутки. Среди причин называют удары украинских дальнобойных беспилотников по объектам нефтяной инфраструктуры.

СБУ война Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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