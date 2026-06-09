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Главная Новости дня СБУ и Нацполиция разоблачили 6 новых схем уклонения от мобилизации

СБУ и Нацполиция разоблачили 6 новых схем уклонения от мобилизации

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Дата публикации 9 июня 2026 13:57
СБУ и Нацполиция разоблачили 6 новых схем уклонения от мобилизации
Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Шесть схем уклонения от мобилизации, которые действовали в Киевской и Николаевской областях, заблокировали Служба безопасности Украины и Национальная полиция.
Организаторы сделок задержаны, им уже сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на Службу безопасности Украины.

Какие схемы уклонения от мобилизации

В Киеве разоблачили местного дельца и его сожительницу, которые продавали фиктивные свидетельства о рождении детей за рубежом. Это позволяло оформлять многодетность и получать отсрочку с последующим выездом за пределы Украины. Обоих задержали во время получения денег в столичном кафе.

В Вышгороде подозрение получил чиновник государственной компании водных путей, который за деньги "бронировал" уклонистов на предприятии. Кроме взяток, он присваивал зарплаты работников, которые фактически не работали.

В Святошинском районе столицы разоблачили юриста, который за деньги обещал оформление II группы инвалидности. Для этого он планировал влиять на членов экспертной команды по оценке функционирования лица (бывшая МСЭК).

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В Белой Церкви подозрение получил работник районного ТЦК, который гарантировал мобилизованным перевод в тыловые подразделения с последующим "списанием" по состоянию здоровья. Также в регионе разоблачили еще одного дельца с сообщницей, которые продавали фиктивные медицинские справки с тяжелыми диагнозами и предлагали "бронь" на критически важных предприятиях. Отдельно они предлагали незаконный выезд в страны ЕС вне пунктов пропуска.

В Николаеве подозрение получила адвокат, которая предлагала снятие с розыска и воинского учета на основании фиктивной инвалидности. Для этого она планировала использовать связи в местной ВВК.

Что грозит фигурантам

Всем участникам схем инкриминируют нарушение ряда статей Уголовного кодекса Украины, в частности препятствование деятельности ВСУ, незаконную переправку через границу, подделку документов, получение неправомерной выгоды и злоупотребление влиянием. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас продолжаются следственные действия.

Новини.LIVE сообщали, что в Киевской области Служба безопасности Украины разоблачила дельцов, которые прикрывали схему для уклонения от мобилизации под видом благотворительной деятельности. Руководители двух местных фондов вместе с сообщником предлагали военнообязанным фиктивное бронирование или незаконный выезд за границу за 16 тысяч долларов.

Новини.LIVE также информировали, что Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении десяти российским военным, которые причастны к атакам на мирных жителей Херсона с применением ударных беспилотников. Их подозревают в совершении военных преступлений.

СБУ мобилизация уклонисты
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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