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Головна Новини дня ППО і санкції проти РФ: Зеленський про очікування від перемовин в Європі

ППО і санкції проти РФ: Зеленський про очікування від перемовин в Європі

Ua ru
Дата публікації: 14 червня 2026 00:45
ППО і санкції проти РФ: Зеленський про очікування від перемовин в Європі
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Zelenskiy/Official/Telegram

Війна має завершитися так, щоб Україна мала гарантії безпеки. Про це йтиметься спочатку на саміті Групи семи у Франції, а згодом на саміті Євроради і в Анкарі — на саміті НАТО. Перемовини та зустрічі, які найближчими тижнями відбудуться в Європі, не мають бути пустими. 

Про це під час вечірнього звернення в суботу, 13 червня, заявив президент України Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE

Чим мають завершитися перемовини в Європі

Голова держави наголосив, що Україна наповнить зустрічі змістом і очікує, що європейські партнери зроблять так само.

"Політичний прогрес у нашій взаємодії, зокрема у форматі Drone Deals, нові санкції проти Росії, нова підтримка для України, передусім підтримка ППО та нашої далекобійності. Ми доводимо, що українська далекобійність має вирішальне значення, зараз у мідлстрайках на всю глибину тимчасово окупованої території та в дипстрайках проти російських нафтових об’єктів і воєнних підприємств", — зазначив Зеленський

На думку президента України, червень і липень мають стати результативними як для України, так і для всієї Європи. Упродовж доби вдалося уразити цілі в тимчасово окупованому Криму і на території РФ: у Волгоградському і Краснодарському районах. Під обстрілами опинилися нафтові об'єкти. Голова держави подякував військовим за влучність і силу на позиціях. 

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського повідомляв, на чому базується політика РФ. Росіяни обрали довготривалу антиєвропейську, антидемократичну стратегію. Безпекові виклики для України триватимуть не рік і навіть не п'ять років. 

Також Новини.LIVE з посиланням на президента України писав, що найближчі місяці можуть стати визначальними. Відбудуться саміти Європейського Союзу, G7 та НАТО. Першим кроком до завершення війни має стати повне припинення вогню.

Володимир Зеленський Європа війна в Україні
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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