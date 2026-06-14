ППО і санкції проти РФ: Зеленський про очікування від перемовин в Європі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Zelenskiy/Official/Telegram

Війна має завершитися так, щоб Україна мала гарантії безпеки. Про це йтиметься спочатку на саміті Групи семи у Франції, а згодом на саміті Євроради і в Анкарі — на саміті НАТО. Перемовини та зустрічі, які найближчими тижнями відбудуться в Європі, не мають бути пустими.

Про це під час вечірнього звернення в суботу, 13 червня, заявив президент України Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

Чим мають завершитися перемовини в Європі

Голова держави наголосив, що Україна наповнить зустрічі змістом і очікує, що європейські партнери зроблять так само.

"Політичний прогрес у нашій взаємодії, зокрема у форматі Drone Deals, нові санкції проти Росії, нова підтримка для України, передусім підтримка ППО та нашої далекобійності. Ми доводимо, що українська далекобійність має вирішальне значення, зараз у мідлстрайках на всю глибину тимчасово окупованої території та в дипстрайках проти російських нафтових об’єктів і воєнних підприємств", — зазначив Зеленський.

На думку президента України, червень і липень мають стати результативними як для України, так і для всієї Європи. Упродовж доби вдалося уразити цілі в тимчасово окупованому Криму і на території РФ: у Волгоградському і Краснодарському районах. Під обстрілами опинилися нафтові об'єкти. Голова держави подякував військовим за влучність і силу на позиціях.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського повідомляв, на чому базується політика РФ. Росіяни обрали довготривалу антиєвропейську, антидемократичну стратегію. Безпекові виклики для України триватимуть не рік і навіть не п'ять років.

Також Новини.LIVE з посиланням на президента України писав, що найближчі місяці можуть стати визначальними. Відбудуться саміти Європейського Союзу, G7 та НАТО. Першим кроком до завершення війни має стати повне припинення вогню.