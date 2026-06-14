ПВО и санкции против РФ: Зеленский об ожиданиях от переговоров в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Zelenskiy/Official/Telegram

Война должна закончиться так, чтобы Украина получила гарантии безопасности. Этот вопрос будет обсуждаться сначала на саммите «Группы семи» во Франции, а затем на саммите Евросовета и в Анкаре — на саммите НАТО. Переговоры и встречи, которые состоятся в ближайшие недели в Европе, не должны остаться безрезультатными.

Об этом во время вечернего обращения в субботу, 13 июня, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Чем должны завершиться переговоры в Европе

Глава государства подчеркнул, что Украина наполнит встречи содержанием и ожидает, что европейские партнеры поступят так же.

«Политический прогресс в нашем взаимодействии, в частности в формате Drone Deals, новые санкции против России, новая поддержка для Украины, прежде всего поддержка ПВО и нашей дальнобойности. Мы доказываем, что украинская дальнобойность имеет решающее значение, сейчас в мидлстрайках на всю глубину временно оккупированной территории и в дипстрайках против российских нефтяных объектов и военных предприятий», — отметил Зеленский.

По мнению президента Украины, июнь и июль должны стать результативными как для Украины, так и для всей Европы. В течение суток удалось поразить цели во временно оккупированном Крыму и на территории РФ: в Волгоградском и Краснодарском районах. Под обстрелами оказались нефтяные объекты. Глава государства поблагодарил военных за меткость и силу на позициях.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского сообщал, на чем основана политика РФ. Россияне выбрали долгосрочную антиевропейскую, антидемократическую стратегию. Вызовы безопасности для Украины будут продолжаться не год и даже не пять лет.

Также Новини.LIVE со ссылкой на президента Украины писал, что ближайшие месяцы могут стать определяющими. Состоятся саммиты Европейского Союза, G7 и НАТО. Первым шагом к завершению войны должно стать полное прекращение огня.