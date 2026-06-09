Давление на Россию и ПВО: Зеленский подвел итоги балтийского саммита

Участники саммита в Эстонии 9 июня 2026 года. Фото: ОП

Владимир Зеленский назвал три главные задачи для Украины по итогам саммита со странами Северной Европы и Балтии. Украине срочно нужны новые системы ПВО для защиты городов, также необходима более активная дипломатия и открытие всех переговорных кластеров по вопросу членства в ЕС уже в ближайшее время. Президент поблагодарил партнеров за готовность оказывать давление на Москву, поскольку только жесткие санкции могут остановить эту войну.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Офис Президента Украины.

Укрепление неба и давление на агрессора

Официальный Таллинн на этот раз стал площадкой для обсуждения критических оборонных потребностей Киева, которые необходимо удовлетворить немедленно из-за постоянных воздушных атак оккупантов.

Партнеры пообещали искать дополнительные комплексы защиты неба, чтобы сделать всю европейскую систему безопасности гораздо более прочной.

"Россия должна завершить свою войну, и только давление может помочь этого добиться", — сообщил Владимир Зеленский.

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Также на переговорах поднимались вопросы расширения санкционных пакетов, которые должны перекрыть РФ возможности финансировать армию.

Готовность Украины к вступлению в ЕС

Северные страны полностью поддерживают европейскую интеграцию Киева. Украинская сторона выполнила абсолютно все домашние задания, поэтому у европейских чиновников просто нет никаких реальных причин откладывать старт следующего этапа переговоров, отметил президент.

Политическое решение ожидается уже летом, а промедление со стороны Брюсселя только сыграет на руку врагу.

Как писали Новини.LIVE ранее, во время балтийского саммита президент Украины Владимир Зеленский подписал важное оборонное соглашение о дронах с Латвией.

Также президент обсудил с партнерами меры по защите европейского неба от беспилотников, которые российские системы РЭБ намеренно сбивают с курса и перенаправляют в Европу.