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Головна Новини дня Тиск на Росію та ППО: Зеленський підбив підсумки балтійського саміту

Тиск на Росію та ППО: Зеленський підбив підсумки балтійського саміту

Ua ru
Дата публікації: 9 червня 2026 20:57
Тиск на Росію та ППО: Зеленський підбив підсумки балтійського саміту
Учасники саміту у Естонії 9 червня 2026 року. Фото: ОП

Володимир Зеленський назвав три головні завдання для України за підсумками саміту з країнами Північної Європи та Балтії. Україні терміново потрібні нові системи ППО для захисту міст, також треба активніша дипломатія та відкриття всіх переговорних кластерів щодо членства в ЄС уже найближчим часом. Президент подякував партнерам за готовність тиснути на Москву, бо лише жорсткі санкції можуть зупинити цю війну.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Офіс Президента України.

Посилення неба та тиск на агресора

Офіційний Таллінн цього разу став майданчиком для обговорення критичних оборонних потреб Києва, які треба закривати негайно через постійні повітряні атаки окупантів.

Партнери пообіцяли шукати додаткові комплекси захисту неба, щоб зробити всю європейську безпекову систему набагато міцнішою. 

"Росія має завершити свою війну, і лише тиск може допомогти цього досягти", — повідомив Володимир Зеленський.

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Також на перемовинах підіймали питання розширення санкційних пакетів, які мають перекрити РФ можливості фінансувати армію.

Готовність України до вступу у ЄС 

Північні країни повністю підтримують європейську інтеграцію Києва. Українська сторона виконала абсолютно всі домашні завдання, тож жодних реальних причин відкладати старт наступного етапу переговорів у європейських чиновників просто немає, зазначив президент.

Політичне рішення очікується вже влітку, а зволікання з боку Брюсселя лише підіграє ворогу.

Як писали Новини.LIVE раніше, під час балтійського саміту президент України Володимир Зеленський підписав важливу оборонну угоду про дрони з Латвією.

Також президент обговорив із партнерами заходи захисту європейського неба від безпілотників, які російські системи РЕБ навмисно збивають із курсу та перенаправляють до Європи.

Володимир Зеленський саміт ППО
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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