НАТО подняло истребители в связи с угрозой с воздуха в Вильнюсе

Истребители НАТО в воздухе. Фото: TV3

В столице Литвы объявляли экстренную воздушную тревогу и поднимали в небо боевые истребители НАТО из-за подозрения о вторжении беспилотника. Жителей Вильнюсского района официально предупредили о неизвестной угрозе в воздушном пространстве, которая двигалась со стороны соседнего государства. Однако неизвестным летающим объектом оказался обычный гражданский метеозонд.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание LRT.

Белорусский аэростат над столицей Литвы

Воздушные силы НАТО быстро обнаружили объект, который пересек государственную границу на большой высоте.

"Позже объект был идентифицирован как, скорее всего, метеорологический аэростат, а не дрон, поэтому жителям было отправлено сообщение о том, что воздушная угроза снята", — заявил глава Национального центра кризисного управления Вилмантас Виткаускас.

Несмотря на быстрое улаживание ситуации, чиновники все равно призывают людей не терять бдительности из-за высокого риска повторения подобных инцидентов.

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Реакция Европы на постоянные угрозы

Брюссель планирует серьезно отреагировать на такие регулярные провокации и усилить контроль за границами союзников. Уже 19 июня европейские лидеры соберутся на специальное заседание, чтобы подробно обсудить укрепление всего Восточного фланга из-за массовых инцидентов с воздушными шарами и беспилотниками.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, из-за действий Беларуси и войны в Украине ситуация в небе над Прибалтикой остается напряженной, поэтому патрульные самолеты Альянса находятся в режиме круглосуточной боевой готовности.

Также мы писали, что делегации Литвы и Украины обсудили усиление санкционного давления на Россию, укрепление партнерства в сфере безопасности между странами и напомнили о совместном опыте антисоветского сопротивления.