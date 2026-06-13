Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня НАТО подняло истребители из-за угрозы с воздуха в Вильнюсе

НАТО подняло истребители из-за угрозы с воздуха в Вильнюсе

Ua ru
Дата публикации 13 июня 2026 14:59
НАТО подняло истребители в связи с угрозой с воздуха в Вильнюсе
Истребители НАТО в воздухе. Фото: TV3

В столице Литвы объявляли экстренную воздушную тревогу и поднимали в небо боевые истребители НАТО из-за подозрения о вторжении беспилотника. Жителей Вильнюсского района официально предупредили о неизвестной угрозе в воздушном пространстве, которая двигалась со стороны соседнего государства. Однако неизвестным летающим объектом оказался обычный гражданский метеозонд.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание LRT.

Белорусский аэростат над столицей Литвы

Воздушные силы НАТО быстро обнаружили объект, который пересек государственную границу на большой высоте.

"Позже объект был идентифицирован как, скорее всего, метеорологический аэростат, а не дрон, поэтому жителям было отправлено сообщение о том, что воздушная угроза снята", — заявил глава Национального центра кризисного управления Вилмантас Виткаускас.

Несмотря на быстрое улаживание ситуации, чиновники все равно призывают людей не терять бдительности из-за высокого риска повторения подобных инцидентов.

Читайте также:

Реакция Европы на постоянные угрозы

Брюссель планирует серьезно отреагировать на такие регулярные провокации и усилить контроль за границами союзников. Уже 19 июня европейские лидеры соберутся на специальное заседание, чтобы подробно обсудить укрепление всего Восточного фланга из-за массовых инцидентов с воздушными шарами и беспилотниками.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, из-за действий Беларуси и войны в Украине ситуация в небе над Прибалтикой остается напряженной, поэтому патрульные самолеты Альянса находятся в режиме круглосуточной боевой готовности.

Также мы писали, что делегации Литвы и Украины обсудили усиление санкционного давления на Россию, укрепление партнерства в сфере безопасности между странами и напомнили о совместном опыте антисоветского сопротивления.

воздушная тревога истребитель Вильнюс
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации