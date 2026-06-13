НАТО підіймало винищувачі через загрозу з неба у Вільнюсі

Винищувачі НАТО у повітрі. Фото:TV3

У столиці Литви оголошували термінову повітряну тривогу та підіймали у небо бойові винищувачі НАТО через підозру вторгнення безпілотника. Жителів Вільнюського району офіційно попередили про невідому загрозу у повітряному просторі, яка рухалася з боку сусідньої держави. Проте невідомим літаючим об'єктом виявився звичайний цивільний метеозонд.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання LRT.

Білоруський аеростат над столицею Литви

Повітряні сили НАТО швидко виявили об'єкт, який перетнув державний кордон на великій висоті.

"Пізніше об'єкт було ідентифіковано як, найімовірніше, метеорологічний аеростат, а не дрон, тому мешканцям було надіслано повідомлення про те, що повітряна загроза знята", — заявив голова Національного центру кризового управління Вілмантас Віткаускас.

Попри швидкий відбій, чиновники все одно закликають людей не втрачати пильність через високий ризик повторення подібних інцидентів.

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Реакція Європи на постійні загрози

Брюссель планує серйозно відреагувати на такі регулярні провокації та посилити контроль за кордонами союзників. Вже 19 червня європейські лідери зберуться на спеціальне засідання, щоб детально обговорити зміцнення всього Східного флангу через масові інциденти з повітряними кулями та безпілотниками.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, через дії Білорусі та війну в Україні ситуація в небі Балтії залишається напруженою, тому патрульні літаки Альянсу перебувають у режимі цілодобової бойової готовності.

Також ми писали, що делегації Литви та України обговорили посилення санкційного тиску на Росію, зміцнення безпекового партнерства між країнами і нагадали про спільний досвід антирадянського спротиву.