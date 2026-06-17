Паливна криза в Росії: АЗС працюють за лімітами вже у 70 регіонах

АЗС в Росії. Фото: росЗМІ

Майже 7 тисяч заправних станцій із 29 тисяч існуючих у Росії запровадили жорсткі обмеження на продаж пального. Найбільші АЗС країни-агресора масово відмовляються наливати бензин навіть у каністри та жорстко обмежують обсяги палива на один чек. Подекуди росіяни навіть не можуть оплатити заправку, бо кілька АЗС перейшли виключно на готівковий розрахунок.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на розслідування росЗМІ.

Російські АЗС масово заборонили наливати пальне в каністри

Наразі під жорсткі ліміти потрапили близько 25% від загальної кількості АЗС, що працюють у країні, а це щонайменше 7 тисяч заправних комплексів із майже 29 тисяч наявних. Російські нафтові компанії пішли на такі заходи через паніку серед автовласників. Обмеження різної суворості вже діють у понад 70 регіонах Російської Федерації. До переліку територій із дефіцитом палива увійшли Москва та Підмосков'я, Санкт-Петербург, а також Самарська, Бєлгородська, Курська та Ростовська області.

Кожна паливна мережа встановлює власні правила для стримування попиту. Наприклад, компанія "Татнефть", яка керує понад 850 АЗС, запровадила обмеження по всій території РФ. Там дозволили заливати в один бак не більше 30 літрів бензину та 60 літрів дизельного палива. До того ж розрахуватися на касах цієї мережі тепер можна лише готівкою.

"Роснефть", яка має 2200 АЗС по країні, "Башнефть" (500 АЗС) та "ТНК" повністю заборонили відпускати будь-яке пальне в каністри. Водії на цих станціях можуть заправити авто виключно безпосередньо в бак із лімітом максимум до 90 літрів на одну машину.

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Мережі "Лукойл" та Teboil обмежили обсяг заправки до 100 літрів за одним чеком. Своєю чергою на АЗС "Нефтьмагистраль" діє правило, за яким у каністру дозволено наливати щонайбільше 20 літрів.

Найважча ситуація через фактично паралізовану логістику склалася на захоплених Росією територіях України. Як повідомляє видання "Агентство", в анексованому Криму та Севастополі вільного продажу бензину у будь-якому вигляді вже немає.

Паливо АИ-95 на більшості АЗС відпускають виключно за спеціальними талонами та QR-кодами. Відомо, що в окупованих районах Луганської, Херсонської та Запорізької областей запровадили жорстку норму, яка забороняє продавати понад 20 літрів в одні руки. Водночас у так званій "ДНР" заправні станції через тотальну відсутність запасів палива змушені працювати лише по кілька годин на добу.

Новини.LIVE інформували, що важка ситуація з постачанням палива в Росії виникла через системні атаки ЗСУ по нафтових об'єктах. Черговим ударом став наліт безпілотників на стратегічний Московський нафтопереробний завод у Капотні, який розташований усього за 15 кілометрів від Кремля. Внаслідок точного прильоту по установці первинної переробки нафти ЕЛОУ АВТ-6 на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.

Ситуація з постачанням палива настільки складна в Росії, що для того аби утримати баланс на внутрішньому ринку після цих успішних атак у 2026 році, російська влада офіційно дозволила окремим НПЗ виробляти низькоякісний бензин і дизель із підвищеним у 15 разів вмістом сірки.

За словами командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького, така системність спровокувала критичну ситуацію у ворожих підрозділах. Бойовий потенціал російських військ на лінії зіткнення різко знизився, що дозволяє українським штурмовим групам просуватися вперед із вищими результатами. Білецький підкреслив, що в арміях РФ уже відчувається великий дефіцит палива для танків, БМП та генераторів для радіоелектронної боротьби.

Директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі Новини.LIVE додав, що величезні території РФ, особливо у зонах вічної мерзлоти, взагалі не мають розвинених залізниць і повністю залежать від вантажівок. Тому руйнування інфраструктури нафтопереробки б'ють по Кремлю набагато сильніше, ніж торішні коливання цін. Росія має 31 нафтозавод, але лише 30% із них є сучасними підприємствами, які будувалися на європейському обладнанні. Зараз ці високотехнологічні НПЗ втратили можливість працювати на повну силу, а переорієнтувати виробництво на старі радянські заводи Росія не може через їхню низьку ефективність.