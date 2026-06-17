Топливный кризис в России: АЗС работают по лимитам уже в 70 регионах

АЗС в России. Фото: российские СМИ

Почти 7 тысяч автозаправочных станций из 29 тысяч, существующих в России, ввели жесткие ограничения на продажу топлива. Крупнейшие АЗС страны-агрессора массово отказываются наливать бензин даже в канистры и жестко ограничивают объемы топлива на один чек. В некоторых случаях россияне даже не могут оплатить заправку, поскольку несколько АЗС перешли исключительно на наличный расчет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на расследование российских СМИ.

Российские АЗС массово запретили наливать топливо в канистры

В настоящее время под жесткие лимиты попали около 25% от общего количества АЗС, работающих в стране, а это не менее 7 тысяч заправочных комплексов из почти 29 тысяч существующих. Российские нефтяные компании пошли на такие меры из-за паники среди автовладельцев. Ограничения различной строгости уже действуют в более чем 70 регионах Российской Федерации. В перечень территорий с дефицитом топлива вошли Москва и Подмосковье,Санкт-Петербург, а также Самарская, Белгородская, Курская и Ростовская области.

Каждая топливная сеть устанавливает собственные правила для сдерживания спроса. Например, компания «Татнефть», управляющая более чем 850 АЗС, ввела ограничения на всей территории РФ. Там разрешено заправлять в один бак не более 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива. К тому же расплачиваться на кассах этой сети теперь можно только наличными.

«Роснефть», у которой 2200 АЗС по стране,«Башнефть»(500 АЗС) и«ТНК» полностью запретили отпуск любого топлива в канистры. Водители на этих станциях могут заправить автомобиль исключительно непосредственно в бак с лимитом максимум до 90 литров на одну машину.

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Сети«Лукойл» и Teboil ограничили объем заправки до 100 литров по одному чеку. В свою очередь, на АЗС«Нефтьмагистраль» действует правило, согласно которому в канистру разрешается наливать не более 20 литров.

Наиболее тяжелая ситуация из-за фактически парализованной логистики сложилась на захваченных Россией территориях Украины. Как сообщает издание «Агентство», в аннексированном Крыму и Севастополе свободной продажи бензина в любом виде уже нет.

Бензин АИ-95 на большинстве АЗС отпускают исключительно по специальным талонам и QR-кодам. Известно, что в оккупированных районах Луганской, Херсонской и Запорожской областей ввели жесткую норму, запрещающую продавать более 20 литров на одного человека. В то же время в так называемой «ДНР» заправочные станции из-за тотального отсутствия запасов топлива вынуждены работать лишь по несколько часов в сутки.

Новини.LIVE сообщали, что сложная ситуация с поставками топлива в России возникла из-за системных ударов ВСУ по нефтяным объектам. Очередным ударом стал налет беспилотников на стратегический Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне, расположенный всего в 15 километрах от Кремля. В результате точного попадания по установке первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-6 на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар.

Ситуация с поставками топлива в России настолько сложна, что для поддержания баланса на внутреннем рынке после этих успешных атак в 2026 году российские власти официально разрешили отдельным НПЗ производить низкокачественный бензин и дизель с повышенным в 15 раз содержанием серы.

По словам командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого, такая систематичность спровоцировала критическую ситуацию в вражеских подразделениях. Боевой потенциал российских войск на линии соприкосновения резко снизился, что позволяет украинским штурмовым группам продвигаться вперёд с лучшими результатами. Билецкий подчеркнул, что в армиях РФ уже ощущается большой дефицит топлива для танков, БМП и генераторов для радиоэлектронной борьбы.

Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире Новини.LIVE добавил, что на огромных территориях РФ, особенно в зонах вечной мерзлоты, вообще нет развитой железнодорожной инфраструктуры, и они полностью зависят от грузовиков. Поэтому разрушение нефтеперерабатывающей инфраструктуры бьет по Кремлю гораздо сильнее, чем прошлогодние колебания цен. В России 31 нефтеперерабатывающий завод, но лишь 30% из них — это современные предприятия, построенные на европейском оборудовании. Сейчас эти высокотехнологичные НПЗ утратили возможность работать на полную мощность, а переориентировать производство на старые советские заводы Россия не может из-за их низкой эффективности.