Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Атака на Московський НПЗ: Генштаб повідомив про масштаби руйнувань

Атака на Московський НПЗ: Генштаб повідомив про масштаби руйнувань

Ua ru
Дата публікації: 19 червня 2026 18:42
Внаслідок атаки на Московський НПЗ уражено кілька резервуарів
Пожежа на Московському НПЗ. Фото: кадр із відео

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження Московського нафтопереробного заводу. А також розкрили масштаби руйнувань. Внаслідок атаки знищено кілька резервуарів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Генштаб ЗСУ.

допис
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Сили оборони атакували низку об’єктів у РФ та на окупованих територіях

"Підтверджено ураження 18 червня 2026 року комплексної установки переробки нафти, трьох резервуарів РВС-10000 та одного резервуара РВС-30000 на території Московського НПЗ", — йдеться в повідомленні.

Підприємство припинило переробку нафти на невизначений термін.

Також 18 червня та в ніч на 19 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України били по низці інших об'єктів російського агресора.

Читайте також:

Внаслідок атак уражено залізничні мости в районах Роздольного та Владиславівки на тимчасово окупованих територіях АР Крим.

"Зазначені об'єкти використовувалися ворогом для забезпечення військових перевезень та постачання російської окупаційної армії", — зазначають в Генштабі.

Також уражено район зосередження озброєння та військової техніки противника в районі Сєвєродонецька Луганської області та склад паливо-мастильних матеріалів в Маріуполі на Донеччині.

Крім того, завдано ураження пунктам управління БпЛА окупантів в районах Покровська, Воскресенки та Сіверська Донецької області, Новоіванівки на Запоріжжі, а також Маліївки на Дніпропетровщині.

"Сили оборони України продовжать системні заходи з ураження до повного припинення збройної агресії Російської Федерації проти України", — додали в Генштабі.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 18 червня українські безпілотники завдали ударів по об'єктах у Московському регіоні. Серед уражених цілей опинився Московський нафтопереробний завод у Капотні, який вважається стратегічно важливим для Росії. Підприємство розташоване приблизно за 15 кілометрів від Кремля.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи атаку, заявив, що три ешелони протиповітряної оборони навколо Москви не змогли її відвернути. За його словами, ці удари стали відповіддю України на постійні російські атаки.

НПЗ Генштаб ЗСУ Росія
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації