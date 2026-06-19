Внаслідок атаки на Московський НПЗ уражено кілька резервуарів

Пожежа на Московському НПЗ. Фото: кадр із відео

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження Московського нафтопереробного заводу. А також розкрили масштаби руйнувань. Внаслідок атаки знищено кілька резервуарів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Сили оборони атакували низку об’єктів у РФ та на окупованих територіях

"Підтверджено ураження 18 червня 2026 року комплексної установки переробки нафти, трьох резервуарів РВС-10000 та одного резервуара РВС-30000 на території Московського НПЗ", — йдеться в повідомленні.

Підприємство припинило переробку нафти на невизначений термін.

Також 18 червня та в ніч на 19 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України били по низці інших об'єктів російського агресора.

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"Зазначені об'єкти використовувалися ворогом для забезпечення військових перевезень та постачання російської окупаційної армії", — зазначають в Генштабі.

Також уражено район зосередження озброєння та військової техніки противника в районі Сєвєродонецька Луганської області та склад паливо-мастильних матеріалів в Маріуполі на Донеччині.

Крім того, завдано ураження пунктам управління БпЛА окупантів в районах Покровська, Воскресенки та Сіверська Донецької області, Новоіванівки на Запоріжжі, а також Маліївки на Дніпропетровщині.

"Сили оборони України продовжать системні заходи з ураження до повного припинення збройної агресії Російської Федерації проти України", — додали в Генштабі.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 18 червня українські безпілотники завдали ударів по об'єктах у Московському регіоні. Серед уражених цілей опинився Московський нафтопереробний завод у Капотні, який вважається стратегічно важливим для Росії. Підприємство розташоване приблизно за 15 кілометрів від Кремля.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи атаку, заявив, що три ешелони протиповітряної оборони навколо Москви не змогли її відвернути. За його словами, ці удари стали відповіддю України на постійні російські атаки.