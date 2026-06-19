В результате атаки на Московский НПЗ были повреждены несколько резервуаров

Пожар на Московском НПЗ. Фото: кадр из видео

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили поражение Московского нефтеперерабатывающего завода. А также раскрыли масштабы разрушений. В результате атаки были уничтожены несколько резервуаров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Силы обороны атаковали ряд объектов в РФ и на оккупированных территориях

"Подтверждено поражение 18 июня 2026 года комплексной установки переработки нефти, трех резервуаров РВС-10000 и одного резервуара РВС-30000 на территории Московского НПЗ", — говорится в сообщении.

Предприятие приостановило переработку нефти на неопределенный срок.

Также 18 июня и в ночь на 19 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду других объектов российского агрессора.

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В результате атак были поражены железнодорожные мосты в районах Роздольного и Владиславовки на временно оккупированных территориях АР Крым.

"Указанные объекты использовались врагом для обеспечения военных перевозок и снабжения российской оккупационной армии", — отмечают в Генштабе.

Также были поражены район сосредоточения вооружения и военной техники противника в районе Северодонецка Луганской области и склад горюче-смазочных материалов в Мариуполе в Донецкой области.

Кроме того, нанесены удары по пунктам управления БПЛА оккупантов в районах Покровска, Воскресенки и Сиверска Донецкой области, Новоивановки в Запорожской области, а также Малиевки в Днепропетровской области.

"Силы обороны Украины продолжат системные меры по нанесению ударов до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", — добавили в Генштабе.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 18 июня украинские беспилотники нанесли удары по объектам в Московской области. Среди пораженных целей оказался Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне, который считается стратегически важным для России. Предприятие расположено примерно в 15 километрах от Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя атаку, заявил, что три эшелона противовоздушной обороны вокруг Москвы не смогли её отразить. По его словам, эти удары стали ответом Украины на постоянные российские атаки.