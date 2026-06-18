После удара дронов в Москве горит НПЗ и крупный ТЦ

Пожар на Московском НПЗ после удара дронов. Фото: соцсети

Мощные ударные беспилотники атаковали стратегический Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне, расположенный всего в 15 километрах от Кремля. В результате точного попадания на территории крупного промышленного объекта мгновенно вспыхнул масштабный пожар, также пострадал ТЦ "Садовод". Над Москвой сейчас густой черный дым.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соцсети.

Последствия удара по Москве

Местные российские власти сначала пытались скрыть факт точного попадания и сообщали об успешной работе противовоздушной обороны и "незначительных повреждениях". Мэр российской столицы Сергей Собянин уверял граждан, что противовоздушная оборона якобы смогла сбить около 180 беспилотных аппаратов на подлете.

Но впоследствии Собянину пришлось официально признать, что завод получил повреждения в результате прямых ударов дронов.

Сообщение мэра Москвы Сергея Собянина об атаке дронов. Фото: скриншот

Кроме того, несмотря на заявление Сергея Собянина о "незначительных повреждениях" торгового центра "Садовод", одного из крупнейших в Москве, в сети распространяются видео масштабного пожара на территории ТЦ.

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Московский НПЗ после ударов дронов 18 июня. Фото из соцсетей

Атака на Москву

Также все аэропорты Москвы закрыты. Хотя Владимир Путин и стянул практически все ключевые средства ПВО и ПРО в Москву, это не спасает россиян.

Пожар на Московском НПЗ 18 июня. Фото из соцсетей



Добавим, что этот НПЗ является крупнейшим нефтеперерабатывающим гигантом во всем регионе. Завод поставляет половину дизельного топлива и 40% автомобильного бензина для области. Также объект является ключевым поставщиком авиационного керосина для московских гражданских и военных аэропортов.

Черный дым над Московским НПЗ 18 июня. Фото из соцсетей



Сильный пожар и остановка нефтеперерабатывающих цехов могут вызвать серьезный дефицит на заправках Москвы в ближайшее время.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что после ударов дронов горит нефтебаза "Лукойла" в Краснодарском крае России. Именно эта база напрямую снабжает бензином все автозаправочные станции региона.

Также мы писали, что Трамп «достаточно хорошо» оценивает сопротивление Украины в войне с РФ. Президент США стал более реалистично оценивать ситуацию на фронте, поэтому американцы готовы усиливать давление на Москву и предоставлять Украине новую оборонную помощь.