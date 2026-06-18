Після удару дронів в Москві палає НПЗ та великий ТЦ

Пожежа на Московському НПЗ після удару дронів. Фото: соцмережі

Потужні ударні безпілотники атакували стратегічний Московський нафтопереробний завод у Капотні, який розташований усього за 15 кілометрів від Кремля. Внаслідок точного прильоту на території великого промислового об'єкта миттєво спалахнула масштабна пожежа, також постраждал ТЦ "Садовод". Над Москвою зараз густий чорний дим.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на соцмережі.

Наслідки прильоту по Москві

Місцева російська влада спочатку намагалася приховати факт точного влучання та звітувала про успішну роботу протиповітряної оборони та "незначні пошкодження". Мер російської столиці Сергій Собянін запевняв громадян, що протиповітряна оборона нібито змогла збити близько 180 безпілотних апаратів на підльоті.

Але згодом Собяніну довелося офіційно визнати, що завод зазнав пошкоджень через прямі удари дронів.

Повідомлення мера Москви Сергія Собяніна про атаку дронів. Фото: скріншот

Крім того, незважаючи на повідомлення Сергія Собяніна про "незначні пошкодження" торгового центру "Садовод", одного з найбільших у Москві, у мережі поширюються відео масштабної пожежі на території ТЦ.

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Атака на Москву

Також всі аеропорти Москви закриті. Хоча Володимир Путін і стянув практично всі ключові ПВО і ПРО в Москву, це не рятує росіян.

Пожежа на Московському НПЗ 18 червня. Фото із соцмереж



Додамо, що цей НПЗ є найбільшим нафтопереробним гігантом у всьому регіоні. Завод постачає половину дизельного палива та 40% автомобільного бензину для області. Також об'єкт є ключовим постачальником авіаційного гасу для московських цивільних та військових аеропортів.

Чорний дим над Московським НПЗ 18 червня. Фото із соцмереж



Сильна пожежа та зупинка цехів нафтопереробки можуть спровокувати серйозний дефіцит на заправках Москви найближчим часом.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що після ударів дронів палає нафтобаза "Лукойлу" у Краснодарському краї Росії. Саме ця база безпосередньо постачає всі автозаправні станції регіону бензином.

Також ми писали, що Трамп "досить добре" оцінює опір України у війни із РФ. Президент США став більш реально оцінювати ситуацію на фронті, тому американці готові посилювати тиск на Москву й надавати Україні нову оборонну допомогу.