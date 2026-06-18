Трамп вважає, що Україна добре чинить опір РФ

Дональд Трамп. Фото: Christian Hartmann/Facebook

Москва має значну перевагу у військових ресурсах. Попри це Україна добре тримається. В українців теж є якісна техніка, зокрема американського виробництва.

Про це під час спілкування із журналістами в середу, 17 червня, заявив президент США Дональд Трамп, передає Новини.LIVE.

Думка Трампа щодо позиції України у війні із РФ

У відповідь на запитання журналістів щодо ситуації на фронті Трамп зазначив, що РФ має більше ресурсів, але Україна продовжує чинити опір.

"Росія — велика країна з більшою армією, але Україна тримається. У них (в українців, — Ред.) чудове обладнання, зокрема наше (американське, — Ред.). Не забувайте про це. У них (в українців, — Ред.) справи йдуть досить добре", — наголосив голова Білого дому.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на заяву прем'єр-міністра Канади Марка Карні повідомляв, що президент США змінив позицію щодо війни в Україні. Дональд Трамп став більш реально оцінювати ситуацію на фронті. Американська сторона готова посилювати тиск на Москву й надавати Україні нову оборонну допомогу.

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Також Новини.LIVE з посиланням на Politico писав, що Дональд Трамп готовий надати допомогу Україні й посилити тиск на Путіна. Взамін на це він хоче отримати підтримку від європейських союзників. Зокрема, йдеться про підтримку ядерної ягоди з Іраном.