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Довольно хорошо: Трамп о сопротивлении Украины в войне с РФ

Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 08:09
Трамп считает, что Украина оказывает достойное сопротивление РФ
Дональд Трамп. Фото: Christian Hartmann/Facebook

Москва обладает значительным преимуществом в военных ресурсах. Несмотря на это, Украина хорошо держится. У украинцев тоже есть качественная техника, в том числе американского производства.

Об этом в ходе беседы с журналистами в среду, 17 июня, заявил президент США Дональд Трамп, передает Новини.LIVE.

Мнение Трампа о позиции Украины в войне с РФ

В ответ на вопросы журналистов о ситуации на фронте Трамп отметил, что у РФ больше ресурсов, но Украина продолжает сопротивляться.

"Россия — большая страна с более многочисленной армией, но Украина держится. У них (у украинцев, — Ред.) отличное оборудование, в том числе наше (американское, — Ред.). Не забывайте об этом. У них (у украинцев, — Ред.) дела идут довольно хорошо", — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на заявление премьер-министра Канады Марка Карни сообщал, что президент США изменил позицию в отношении войны в Украине. Дональд Трамп стал более реалистично оценивать ситуацию на фронте. Американская сторона готова усиливать давление на Москву и предоставлять Украине новую оборонную помощь.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на Politico писал, что Дональд Трамп готов оказать помощь Украине и усилить давление на Путина. Взамен на это он хочет получить поддержку от европейских союзников. В частности, речь идет о поддержке ядерной сделки с Ираном.

США Дональд Трамп война в Украине
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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