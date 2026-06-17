Трамп готов помочь Украине и давить на Путина, — Politico

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент США Дональд Трамп готов оказать помощь Украине, а также усилить давление диктатора РФ Владимира Путина. Однако в обмен на это он хочет от европейских союзников помощь по теме Ирана.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Politico.

Что сказал Трамп на G7

Как пишет издание, лидеры стран G7 прибыли на саммит во Францию будучи готовыми к тому, что может возникнуть конфликт с Дональдом Трампом по поводу Ирана и войны в Украине.

Но вместо этого, как утверждают два высокопоставленных дипломатов ЕС, после дня переговоров они неожиданно оказались в оптимистичном настроении по поводу отношений с США и уже меньше беспокоились о том, не сорвется ли решающий саммит НАТО, запланированный в Турции на июль.

В частности, в понедельник Трамп вызвал волну беспокойств, когда предположил, что сделка между США и Ираном позволит ему переключить внимание на мирное соглашение между Россией и Украиной.

Читайте также:

Были опасения, что Трамп может свести на нет многомесячные усилия союзников Украины по усилению давления на Москву. Кроме того, почти часовой разговор с Путиным воскресенье усилил опасения, что он может начать оказывать давление на Киев, чтобы тот уступил территорию и принял неравноценную сделку.

Однако на деле, Трамп после 70-минутной встречи на G7 с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими другими лидерами — объявил о возобновлении санкций против российского нефтяного сектора.

"Россия должна заключить сделку", — сказал он.

Но при этом, уступка в вопросе Украины имеет свою цену. По словам двух дипломатов, Трамп призвал своих коллег по G7 выразить поддержку его ядерной сделке с Ираном и предложить помощь в разминировании Ормузского пролива. Он уточнил, что страны должны это сделать до того, как 19 июня в Женеву прибудет вице-президент США Джей Ди Вэнс, чтобы официально подписать рамочное соглашение с Ираном.

И хоть в присутствии журналистов президент США преуменьшил значение европейской помощи, но за закрытыми дверями он вел себя более примирительно, и стремился заручиться как словесной, так и материальной поддержкой по сделке с Ираном.

"Ему (Трампу — Ред.) понадобятся возможности его союзников из G7 и других стран... чтобы разминировать Ормузский пролив. Взамен должны быть какие-то уступки Украине. Есть очень серьезные ожидания, что он останется на стороне Украины. Именно это он и сказал", — рассказал один из дипломатов.

Источники рассказали, что Трамп готов к усилению давления на Путина с целью прекращения войны в Украине, а также нуждается в помощи союзников для стабилизации рамочного соглашения. В ответ лидеры G7 дали понять, что готовы помочь, но при определенных условиях.

Politico отмечает, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что развертывания тральщиков "должно быть инициировано и поддержано Соединенными Штатами, а затем Ираном и Оманом — сторонами, участвующими в сделке".

Как сообщало Новини.LIVE, Дональд Трамп на саммите G7 вновь сказал о намерении сосредоточится на урегулировании войны в Украине. Он отметил, что переговоры могут сдвинуться с мертвой точки.

Также мы писали, что в воскресенье Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Позже он рассказал, что они обсуждали возможность организации встречи с диктатор РФ Владимиром Путиным на территории США. Суть в том, что в таком формате Путину было бы сложнее отказаться от встречи.