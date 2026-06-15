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Главная Новости дня Зеленский предложил Трампу организовать встречу с Путиным в США

Зеленский предложил Трампу организовать встречу с Путиным в США

Ua ru
Дата публикации 15 июня 2026 22:14
Зеленский предложил Трампу организовать встречу с Путиным в США
Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Украина предлагала различные форматы встреч с российским руководством для достижения реальных решений по прекращению войны, однако Москва отказывается от диалога.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

Зеленский обсудил с Трампом и партнерами возможные форматы переговоров с РФ

По словам Зеленского, во время разговора с президентом США Дональдом Трампом обсуждалась возможность организации такой встречи на территории Соединенных Штатов.

"Вчера мы обсудили с президентом Трампом, что такую встречу можно было бы организовать в США в формате, в котором Путину было бы значительно сложнее отказать по крайней мере президенту Трампу", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что Украина также обсуждала с США и Францией возможность переговоров с Россией на полях саммита G7 с участием демократических стран, однако эти предложения были отклонены российской стороной.

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Зеленский подчеркнул, что в случае дальнейшего отказа России от диалога международным партнерам придется усиливать давление.

Новини.LIVE сообщали, что президент США Дональд Трамп 15 июня во время официальной встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в рамках саммита G7 в Эвиан-ле-Бен заявил, что планирует сосредоточиться на урегулировании войны в Украине. Он также высказал мнение, что переговорный процесс может получить новый импульс.

Новини.LIVE сообщали, что Офис Президента Украины пытался привлечь лидеров ведущих мировых держав в качестве посредников и свидетелей на возможных переговорах с Владимиром Путиным, предложив провести встречу в рамках французского саммита "Большой семерки". В то же время в Кремле эту инициативу оставили без ответа.

Владимир Зеленский Дональд Трамп G7
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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