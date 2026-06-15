Зеленський запрононував Трампу організувати зустріч з Путіним у США

Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Україна пропонувала різні формати зустрічей із російським керівництвом для досягнення реальних рішень щодо завершення війни, однак Москва відмовляється від діалогу.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на заяву Володимира Зеленського.

Зеленський обговорив із Трампом і партнерами можливі формати переговорів із РФ

За словами Зеленського, під час розмови з президентом США Дональдом Трампом обговорювалася можливість організації такої зустрічі на території Сполучених Штатів.

"Учора ми обговорили з Президентом Трампом, що таку зустріч можна було б організувати у США у форматі, у якому Путіну було б значно складніше відмовити принаймні Президенту Трампу", — наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що Україна також обговорювала зі США та Францією можливість переговорів із Росією на полях саміту G7 за участі демократичних країн, однак ці пропозиції були відхилені російською стороною.

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Зеленський наголосив, що у разі подальшої відмови Росії від діалогу міжнародним партнерам доведеться посилювати тиск.

Новини.LIVE повідомляли, що Президент США Дональд Трамп 15 червня під час офіційної зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у межах саміту G7 в Евіан-ле-Бен заявив, що планує зосередитися на врегулюванні війни в Україні. Він також висловив думку, що переговорний процес може отримати новий імпульс.

Новини.LIVE інформували, що Офіс Президента України намагався залучити керівників провідних світових держав як посередників і свідків на можливих переговорах із Володимиром Путіним, запропонувавши провести зустріч у межах французького саміту "Великої сімки". Водночас у Кремлі цю ініціативу залишили без відповіді.