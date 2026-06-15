Путін відмовився від переговорів із Зеленським на саміті G7

Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Офіс Президента України намагався залучити лідерів провідних світових держав як свідків та посередників на переговори з Володимиром Путіним, запропонувавши Кремлю зустріч на полях французького саміту "Великої сімки". Але в Кремлі таку пропозицію проігнорували.

Про це Новини.LIVE повідомили джерела в Офісі Президента України.

Кремль наполягає на зустрічі з Путіним виключно на території Росії

Україна спробувала організувати зустріч між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним під час саміту країн "Великої сімки", який прийматиме французьке місто Ев'ян-ле-Бен 15-17 червня.

Україна пропонувала, щоб дискусія відбулася під контролем та у присутності лідерів Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу, Канади та Японії. Як уточнили для Новини.LIVE, запит на організацію такої зустрічі українська сторона надіслала заздалегідь.

До процесу залучили іноземних посередників, представників дипломатичного корпусу, а також розвідувальні органи. Проте Російська Федерація традиційно проігнорувала пропозицію, не надавши жодної конкретної офіційної відповіді на надісланий запит через ці канали. Помічник президента Росії Юрій Ушаков виступив із заявою, у якій закликав українську делегацію приїхати безпосередньо на російську територію.

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"Пропозиція передана якийсь час тому, різними каналами, через посередників, дипломатів, розвідки. чіткої відповіді не прозвучало, потім Ушаков повторив публічно, що приїжджайте до Росії, потім обстріл — теж відповідь якоюсь мірою", — констатували поінформовані джерела в Офісі Президента України.

Новини.LIVE писали раніше, що 14 червня відбулася телефонна розмова між Президентом України Володимиром Зеленським та Президентом США Дональдом Трампом. Під час спілкування лідери обох держав обговорили поточну безпекову ситуацію та домовилися провести особисту зустріч найближчим часом для детальнішого узгодження позицій.

Також Зеленський пояснив своє бачення майбутнього переговорного процесу щодо завершення війни, де наголосив на обов'язковій участі європейських союзників. За словами Зеленського, конкретний формат свого представництва європейські країни мають визначити самостійно, проте найбільш доцільною та ефективною він вважає модель Е3Ю де буде Франція, Німеччина та Велика Британія.