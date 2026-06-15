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Головна Новини дня Зеленський покликав Путіна на переговори на саміті G7

Зеленський покликав Путіна на переговори на саміті G7

Ua ru
Дата публікації: 15 червня 2026 14:34
Зеленський покликав Путіна на переговори на саміті G7
Володимир Зеленський оглядає масштаби руйнувань Києво-Печерської Лаври. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський ініціював проведення переговорів із кремлівським диктатором Володимиром Путіним на полях саміту "Великої сімки" у Франції. Крім того, він пропонує залучити до зустрічі керівників Сполучених Штатів та Європейського Союзу.

Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами біля понівеченої внаслідок недавнього російського удару Києво-Печерської лаври, передає Новини.LIVE.

Зеленський запрошує Путіна на переговори у Франції в рамках зустрічі G7

Київ звернувся до Москви із запитом про організацію двосторонньої зустрічі між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним, яку пропонують провести в межах саміту країн "Великої сімки".

Подія має відбутися з 15 по 17 червня у французькому місті Ев'ян-ле-Бен. Українська ініціатива передбачає, що лідери держав розмовлятимуть не віч-на-віч, а за безпосередньої присутності керівників Сполучених Штатів Америки та країн Європейського Союзу.

За словами глави держави, залученість лідерів провідних демократій світу додасть вагомості потенційному діалогу.

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"Там будуть присутні Трамп і Макрон, тож європейці плюс Америка. Це гарна можливість зустрітися всім разом", — заявив Зеленський.

Попри дипломатичні зусилля української сторони та надіслане офіційне звернення, отримати конструктивний зворотний зв'язок від Кремля не вдалося. Президент констатував, що Російська Федерація у черговий раз наочно продемонструвала власну абсолютну неготовність до будь-якого реального діалогу.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що 4 червня 2026 року Президент України Володимир Зеленський надіслав перший з початку повномасштабного вторгнення відкритий лист до Володимира Путіна із закликом зупинити бойові дії та перейти до прямих переговорів на нейтральній території. У зверненні український лідер прямо порушив питання відповідальності Кремля за агресію, колосальні бойові втрати Росії та непохитну міжнародну підтримку України.

Російський диктатор офіційно відкинув пропозицію про зустріч. Цинічно прокоментувавши лист, Путін водночас публічно визнав серйозні проблеми через постійні прильоти українських дронів по об'єктах у глибокому тилу РФ, але закликав окупаційні війська продовжувати штурми. Він заявив, що завершення війни можливе лише за умови згоди Києва на так звані "домовленості Анкориджа", пов'язавши припинення вогню з виконанням територіальних вимог Москви.

Ще 3 червня Державний секретар США Марко Рубіо наголосив, що Росія наразі не демонструє жодної реальної готовності до компромісів чи поступок. За повідомленням Президента Зеленського від 14 червня, українські спецслужби здобули секретні документи, які готують безпосередньо для глави Кремля. Ці дані підтверджують, що оточення утримує Путіна в інформаційній ізоляції, і дуже рідко дає йому реальні зведення. 

Володимир Зеленський володимир путін переговори G7
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
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