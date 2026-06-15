Зеленский пригласил Путина на переговоры в рамках саммита G7

Владимир Зеленский осматривает масштабы разрушений Киево-Печерской Лавры. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение переговоров с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в кулуарах саммита «Большой семерки» во Франции. Кроме того, он предлагает привлечь к встрече лидеров Соединенных Штатов и Европейского Союза.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами у Киево-Печерской лавры, разрушенной в результате недавнего российского удара, передает Новини.LIVE.

Зеленский приглашает Путина на переговоры во Франции в рамках встречи G7

Киев обратился к Москве с запросом об организации двусторонней встречи между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, которую предлагают провести в рамках саммита стран «Большой семерки».

Мероприятие должно состояться с 15 по 17 июня во французском городе Эвиан-ле-Бен. Украинская инициатива предполагает, что лидеры государств будут беседовать не один на один, а в непосредственном присутствии руководителей Соединенных Штатов Америки и стран Европейского Союза.

По словам главы государства, участие лидеров ведущих демократий мира придаст весомости потенциальному диалогу.

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«Там будут присутствовать Трамп и Макрон, то есть европейцы плюс Америка. Это хорошая возможность встретиться всем вместе», — заявил Зеленский.

Несмотря на дипломатические усилия украинской стороны и направленное официальное обращение, получить конструктивную обратную связь от Кремля не удалось. Президент констатировал, что Российская Федерация в очередной раз наглядно продемонстрировала свою абсолютную неготовность к какому-либо реальному диалогу.

Новини.LIVE сообщал ранее, что 4 июня 2026 года Президент Украины Владимир Зеленский направил первое с начала полномасштабного вторжения открытое письмо Владимиру Путину с призывом остановить боевые действия и перейти к прямым переговорам на нейтральной территории. В обращении украинский лидер прямо поднял вопрос об ответственности Кремля за агрессию, колоссальных боевых потерях России и непоколебимой международной поддержке Украины.

Российский диктатор официально отклонил предложение о встрече. Цинично прокомментировав письмо, Путин в то же время публично признал серьезные проблемы из-за постоянных налетов украинских дронов на объекты в глубоком тылу РФ, но призвал оккупационные войска продолжать штурмы. Он заявил, что завершение войны возможно только при условии согласия Киева на так называемые «договоренности Анкориджа», связав прекращение огня с выполнением территориальных требований Москвы.

Еще 3 июня Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Россия пока не демонстрирует никакой реальной готовности к компромиссам или уступкам. По сообщению президента Зеленского от 14 июня, украинские спецслужбы получили секретные документы, которые готовятся непосредственно для главы Кремля. Эти данные подтверждают, что окружение держит Путина в информационной изоляции и очень редко предоставляет ему реальные сводки.