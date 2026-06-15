Зеленський вимагає від G7 відповіді на масований удар РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

В Україні триває масштабна ліквідація наслідків комбінованого російського обстрілу 15 червня, під час якого ворог випустив по країні 70 ракет та 611 безпілотників. У Києві через падіння уламків та прильоти наразі відомо про чотирьох загиблих та 28 поранених мирних мешканців. Голова держави висловив глибокі співчуття родинам усіх постраждалих та закликав лідерів країн "Групи семи" дати відповідь на цей терор.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

Наслідки атаки на Україну 15 червня

Президент України окремо згадав удар по Києво-Печерській лаврі.

"Через російський удар по Києво-Печерській лаврі горів Успенський собор — церква, чия історія почалася ще в ХІ столітті. І це на сьогодні один із найбільших російських злочинів проти християнської культури", — зазначив український лідер.

Жертви серед цивільного населення

Були також удари по інших містах і громадах. Під ударами були Київщина, Дніпровщина, Донеччина, Запоріжжя, Сумщина та Миколаївщина.

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"Станом на зараз відомо, що, на жаль, п’ять людей загинули. Мої співчуття всім рідним та близьким. Дев’ять людей було поранено", — зазначив Володимир Зеленський.

У Харкові росіяни завдали повторного удару по наших рятувальниках, які гасили пожежу на місці удару по підприємству. У Дніпрі Росія завдала удару по території залізничної станції, коледжу, підприємств.

"Так Росія показує світу свої наміри вести війну далі. Дуже важливо, щоб була відповідь країн Групи семи, які зараз збираються на саміт, і щоб вона була рішучою та змістовною: більше тиску на агресора, більше допомоги Україні з ППО, передусім із протибалістикою. Я дякую всім, хто допомагає нам захищати життя", — підкреслив Володимир Зеленський.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, 15 червня під дроновий удар потрапили заклади культури у Дніпрі, зокрема, коледж, школа та Будинок органної та камерної музики. Декілька людей зазнали поранень.

Також писали, що росіяни атакували Суми. Ворожий дрон поцілив у багатоповерхівку. Три людини постраждало, серед них і дитина.