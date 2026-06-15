Зеленский требует от «Большой семерки» ответа на массированный удар со стороны РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В Украине продолжается масштабная ликвидация последствий комбинированного российского обстрела 15 июня, во время которого враг выпустил по стране 70 ракет и 611 беспилотников. В Киеве из-за падения обломков и прилетов на данный момент известно о четырех погибших и 28 раненых мирных жителях. Глава государства выразил глубокие соболезнования семьям всех пострадавших и призвал лидеров стран "Группы семи" дать ответ на этот террор.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

Последствия атаки на Украину 15 июня

Президент Украины отдельно упомянул удар по Киево-Печерской лавре.

"Из-за российского удара по Киево-Печерской лавре горел Успенский собор — церковь, история которой началась еще в XI веке. И это на сегодняшний день одно из крупнейших российских преступлений против христианской культуры", — отметил украинский лидер.

Жертвы среди гражданского населения

Были также удары по другим городам и населенным пунктам. Под ударами оказались Киевская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Сумская и Николаевская области.

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"На данный момент известно, что, к сожалению, пять человек погибли. Мои соболезнования всем родным и близким. Девять человек получили ранения", — отметил Владимир Зеленский.

В Харькове россияне нанесли повторный удар по нашим спасателям, которые тушили пожар на месте удара по предприятию. В Днепре Россия нанесла удар по территории железнодорожной станции, колледжа, предприятий.

"Так Россия показывает миру свои намерения продолжать войну. Очень важно, чтобы был ответ стран "Группы семи", которые сейчас собираются на саммит, и чтобы он был решительным и содержательным: больше давления на агрессора, больше помощи Украине с ПВО, прежде всего с противоракетной обороной. Я благодарю всех, кто помогает нам защищать жизни", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, 15 июня под удар дронов попали культурные учреждения в Днепре, в частности, колледж, школа и Дом органной и камерной музыки. Несколько человек получили ранения.

Также сообщалось, что россияне атаковали Сумы. Вражеский дрон попал в многоэтажку. Три человека пострадали, среди них и ребенок.