Удар по Дніпру: зруйновано коледж, пошкоджені школа і заклади культури
У ніч проти понеділка, 15 червня, росіяни атакували Дніпро. Зазнало пошкоджень одне з підприємств, постраждала людина. Також пошкоджені заклади культури.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.
Наслідки обстрілу Дніпра 15 червня
Через атаку росіян на Дніпро зруйноване одне з приміщень коледжу, вибуховою хвилею вибиті вікна у школі та закладі культури.
"Через нічну атаку росіян понівечений і Будинок органної та камерної музики", — додав очільник ОВА.
Інформація щодо стану потерпілих уточнюється.
Раніше Новини.LIVE писали, що росіяни атакували Суми. Ворожий дрон поцылив у багатоповерхівку. Три людини постраждало, серед них і дитина.
Також ми писали, що під Запоріжжям дрон прилетів поруч із зупинкою громадського транспорту. Там загинув 44-річний чоловік, а 17-річний хлопець отримав поранення.