Удар по Дніпру: зруйновано коледж, пошкоджені школа і заклади культури

Наслідки обстрілу Дніпра вночі 15 червня. Фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч проти понеділка, 15 червня, росіяни атакували Дніпро. Зазнало пошкоджень одне з підприємств, постраждала людина. Також пошкоджені заклади культури.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

Наслідки обстрілу Дніпра 15 червня

Пошкодження будівлі після обстрілу Дніпра 15 червня 2026 року. Фото: Дніпропетровська ОВА

Через атаку росіян на Дніпро зруйноване одне з приміщень коледжу, вибуховою хвилею вибиті вікна у школі та закладі культури.

Пошкодження будівлі після обстрілу Дніпра 15 червня 2026 року. Фото: Дніпропетровська ОВА

"Через нічну атаку росіян понівечений і Будинок органної та камерної музики", — додав очільник ОВА.

Читайте також:

Зруйнована будівля коледжу після обстрілу Дніпра 15 червня 2026 року. Фото: Дніпропетровська ОВА

Інформація щодо стану потерпілих уточнюється.

Всередені зруйнованої будівлі коледжу Дніпра 15 червня 2026 року. Фото: Дніпропетровська ОВА

Раніше Новини.LIVE писали, що росіяни атакували Суми. Ворожий дрон поцылив у багатоповерхівку. Три людини постраждало, серед них і дитина.

Також ми писали, що під Запоріжжям дрон прилетів поруч із зупинкою громадського транспорту. Там загинув 44-річний чоловік, а 17-річний хлопець отримав поранення.