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Головна Новини дня Удар по Дніпру: зруйновано коледж, пошкоджені школа і заклади культури

Удар по Дніпру: зруйновано коледж, пошкоджені школа і заклади культури

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Дата публікації: 15 червня 2026 07:33
Удар по Дніпру: зруйновано коледж, пошкоджені школа і заклади культури
Наслідки обстрілу Дніпра вночі 15 червня. Фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч проти понеділка, 15 червня, росіяни атакували Дніпро. Зазнало пошкоджень одне з підприємств, постраждала людина. Також пошкоджені заклади культури. 

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

Наслідки обстрілу Дніпра 15 червня

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Пошкодження будівлі після обстрілу Дніпра 15 червня 2026 року. Фото: Дніпропетровська ОВА

 

Через атаку росіян на Дніпро зруйноване одне з приміщень коледжу, вибуховою хвилею вибиті вікна у школі та закладі культури.

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Пошкодження будівлі після обстрілу Дніпра 15 червня 2026 року. Фото: Дніпропетровська ОВА

"Через нічну атаку росіян понівечений і Будинок органної та камерної музики", — додав очільник ОВА. 

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Зруйнована будівля коледжу після обстрілу Дніпра 15 червня 2026 року. Фото: Дніпропетровська ОВА

Інформація щодо стану потерпілих уточнюється.

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Всередені зруйнованої будівлі коледжу Дніпра 15 червня 2026 року. Фото: Дніпропетровська ОВА

Раніше Новини.LIVE писали, що росіяни атакували Суми. Ворожий дрон поцылив у  багатоповерхівку. Три людини постраждало, серед них і дитина. 

Також ми писали, що під Запоріжжям дрон прилетів поруч із зупинкою громадського транспорту. Там загинув 44-річний чоловік, а 17-річний хлопець отримав поранення. 

Дніпро обстріли руйнування
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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